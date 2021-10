Trenerkvelden: Romantisk spillestil, eller fremtidens fotball?

KRISTIANSAND: Interessen fra publikum denne tirsdagskvelden for to uker siden var påtagelig, og Starts hovedtrener bød på seg selv og sine tanker om hvordan han mener fotball bør spilles. Han ba om tid nok til å få implementert sine ideer og metodikk og arbeidet med Start.

Trenerkvelden er ment å være en folkelig møteplass hvor fotballtrenere i sosiale omgivelser skal dyrke faget, bli inspirert og møte andre kolleger som har lidenskap for fotball.

Bak initiativet står Norsk Fotballtrenerforening og undertegnede. Med oss har vi tidligere Rosenborg- og Start-trener Knut Tørum. I et godt samspill med NFF Agder og IK Start, som støtter konseptet.

Sammen skal vi arrangere tre slike kvelder i høst hvor lokale trenere er invitert til å dele kunnskap og erfaring rundt aktuelle tema.

Mange innspill

Derfor er det både naturlig og bra for miljøet at Sindre Tjelmeland møtte opp for å bidra til en fruktbar kveld rundt spillestil og metodikk. I møte med lokale trenerne, ble han utfordret av en tidligere Start-trener, Knut Tørum. En rekke tidligere Start-spillere, og nå aldersbestemte trenere som Andreas Lund, Marius Johnsen og Frode Fredriksen fulgte på, for ytterligere klargjøring av forhold rundt spillet til gamleklubben som de hadde merket seg.

Tjelmelands ståsted og filosofi bygger på ideen om posisjonsspill som har sine røtter i den hollandske totalfotballen, der Rinus Michels var generalen. Johan Cruyff videreutviklet filosofien og hans elev Pep Guardiola er i dag på mange måter er inspirasjonen for en slik stil. Et spill som bygger på ønske om å dominere fotballkamper gjennom et eget spill, hvor ballbesittelse er en viktig ingrediens.

Tjelmeland måtte tåle mange kritiske betraktninger på hvordan man opplever at han fokuserer veldig mye på viktigheten av å starte angrepsspillet så langt tilbake på egen banehalvdel. Her ble det argumentert for behovet for å skape overtall-situasjoner og bringe dette fremover suksessivt fremover i banen. Han brukte en rekke eksempler på hvordan dette skal skje, men måtte innrømme at han hadde håpet at Start skulle fremstå tryggere i spillet nå etter flere måneder med øving.

Vil motbevise kritikerne

Start og treneren har måttet stå til rette for mye kritikk for sin spillestil denne høsten, men Tjelmeland var fast bestemt på å motbevise kritikerne.

– Bare gi oss litt tid og muligheten til en forsesong-oppkjøring, så vil laget fremstå i en annen fasong, var hans svar tilbake til salen.

Å utvikle en effektiv og attraktiv spillestil krever høy grad av samhandling, hvor relasjonene mellom spillerne må opparbeides på treningsfeltet og gjennom gode opplevelser i kamp. Tjelmeland kunne love trenerne at det jobbes hardt og målrettet. Og at resultatene vil komme.

Tilbakemeldingene fra salen var at mange var skuffet over prestasjonene til Start i år, men at tilliten til Sindre Tjelmeland er god. Flertallet av de fremmøtte har fulgt IK Start i flere tiår og sett trenere komme og gå. Samt ulike stilskifter prege lagene. Ofte med varierende resultater. Derfor ønsker man velkommen til en trener hvis ambisjon er å utvikle en positiv og effektiv spillestil.

Nytt tema i november

Kvelden ble avsluttet med VM-kvalifiseringsfotball på storskjerm med oppgjøret England-Ungarn.

Årets tredje og siste trenerkveld er tirsdag 16. november, med temaet «Hvordan snu sørlandsfotballen til noe positivt?»

Da vil fire lokale fotballtrenere gi en statusbeskrivelse av sentrale områder i lokalfotballen. For så å presentere strategier for å få oppnå konkrete resultater på disse feltene.

Etter to kvelder, er det grunnlag for å tro at det vil bli trangt om plass i november. Og da avsluttes Trenerkvelden med VM-kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge.

Så lokale fotballtrenere – nå må dere kjenne deres besøkelsestid.