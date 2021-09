Vindbjart-tap på overtid mot Start 2

KRISTIANSAND: Det skulle vært Sander Barstad Bergans store dag på Sparebanken Sør Arena. Først med en scoring som åpnet for en viktig seier, så ved en utlikning sekunder før klokka rundet 90 minutter. Hans to første scoringer på A-laget. Slik ble det ikke. Start tok tilbake ledelsen to minutter ut i overtiden, og vi må nok en helg se oss bakover på tabellen på klubber som kan ta innpå eller forbi.

Kampen startet med to lag som sverger til frispilling og oppbygning av angrep bakfra, og begge lag utførte det bra, med tålmodighet. De første og største sjansene kom vår vei, fra høyresiden. Peiwast Hama var aktiv og fikk lagt inn langs bakken til Robert Våge Skårdal, men en Start-forsvarer fikk blokkert og avverget på kort hold. Piwi fikk så prøve seg selv etter at keeper bokset ut et skudd fra Robert, men like utenfor.

Rundet keeper

27 minutter ut i kampen hadde vi sett tegn til usikkerhet bak hos Start i frispillingen og keeper sendte nå ballen i beina på Sander BB under press fra Jakob Toft. Sander takket for det, rundet nevnte keeper og satte inn en fortjent 1-0-ledelse.

Et lite forvarsel på hvordan kvelden skulle bli kom noen minutter senere. Markus Nyhus rev ned Sander Svela på vei gjennom, på 16-meterstreken. Klart straffespark var dommen på pressetribunen, inkludert ekspertpanel. Dommeren gikk for frispark og gult kort. Frisparket ble satt opp i andre etasje av tribunen.

Rødt kort

Sjansene kom fortsatt frem mot pause, men de ble fortsatt satt utenfor og over fra begge lag, før kampen vippet feil vei fire minutter ut i 2. omgang. Start-innlegg fra høyre, og Svela gikk nok en gang i bakken etter duell med Markus. Denne gangen var det ingen nåde for vår forsvarsbauta, rødt kort og straffespark mot, som Jakob Ugland satte sikkert i mål.

Med én mann mindre ble det vanskelig å ha kommandoen på samme måte, men gjestene så fortsatt farligst ut foran målene. Flere cornere var nære på å bli styrt i mål, men igjen litt som i tapet for Hinna sist lørdag så det ut som en magnet som dro ballen på feil side av stengene.

Et kvarter før slutt ble Stian Aabel taklet litt inn på egen halvdel da han skulle vende opp. Det så ut som et klart frispark, men Start fikk lov å kontre fem mot tre. Det gjorde de bra, og Adrian Nilsen sendte hjemmelaget opp i 2-1 med et fint skudd fra 18 meter.

Vakker matchvinnerscoring

Etter et par store Start-sjanser presset Vindbjart ekstra på for utlikning på slutten, og Sander BB satte en utsøkt heading i bue over keeper da han fikk et innlegg fra Kawsu Jabai i det 90. minutt. Et par minutter senere kom så en slags reprise fra kampen mot Hinna. Vi ville så gjerne score et vinnermål, i stedet gjorde vi et par slurvefeil offensivt. Start fikk spilt ballen ut på kant, og derfra viste de kvalitet som kanskje A-laget har manglet i år. Et perfekt innlegg og Sander Svela stusset ballen videre i lengste hjørne.

– Vi spiller nok en gang en veldig god 1. omgang, oppsummerer Vindbjart-trener Steinar Skeie og legger til:

– Kampen endrer karakter da vi fikk Markus Nyhus utvist like etter pause. Surt tap, men vi kommer garantert sterkere tilbake.

Start 2-trener Erik Mykland sier følgende til ikstart.no:

– Vindbjart er det desidert beste laget vi har møtt. I 1. omgang var de klart bedre enn oss. Det røde kortet forandrer så klart kampbildet. Men det er ikke bare lett å spille 11 mot 10. Det er lett å bli defensiv i tankegangen. Det ble vi, vi mistet ballen for tidlig og gjorde noen gale valg. Men alt i alt er jeg selvsagt strålende fornøyd.

Vindbjart topper fortsatt tabellen, men med én kamp mer spilt. Start 2 ligger nå på femteplass.