15-åring scoret to i målfest

ARENDAL: «Abdi», som han kalles, var først frempå like før pause med ei enkel bredside. Mønsterangrepet og utligningen til unggutten ble regissert av Omar Markovic på venstrekanten, og deretter servert av kelner Henrik Dahlum. Scoringen var ikke av den vanskeligste sorten, men kunsten er å være på rett plass til rett tid.

Abdis nettkjenning nummer to ble satt inn halvveis ut i andre omgang. Også den med Henrik som servitør, men da med Frustøl til etternavn. Unge Frustøl tenkte godfot-teori, og omsatte det til praksis ved å sette opp Mohamud i nok en avgjørende situasjon. Mål! Det sto komfortable 4-1 til Våg på Hisøy kunstgress akkurat da, men det var ikke helt sånn det startet.

Fokuset i garderoben før kampstart var å unngå stress, både med og uten ball. Oppgavene var enkle: Spille raskt og enkelt ut bakfra, og tenke lengderetning og gjennombrudd i angrepsretningen. I trener Tor Arne Richstads jobbfravær var det assistent Vidar Vikstøl og keepertrener Gonzalo Rojas som tok kommandoen i garderoben. Godt hjulpet av ringrevene Naglestad og Dahlum.

Måltyv puttet først

Det tok imidlertid ikke mer enn ni minutter av kampen før et unødvendig balltap på egen halvdel førte Hisøy opp til innlegg og påfølgende hodescoring av hjemmelagets måltyv, Marius Bruun Henriksen. Litt flatterende med tanke på ballinnehav så langt, men det er jo målene som teller.

Utover omgangen festet Våg-guttene er sikkert grep om kampen, og det bare måtte komme en utligning - før eller senere. Den kom ganske sent, og da fra nevnte «Abdi» i det 45. minuttet.

I samarbeidets ånd bidro mange til å legge planen for de siste 45 i pausen. Selv om Henrik Dahlum måtte kaste inn håndkleet før andre halvdel, sto både rutinerte og purunge opp for Våg FK etter hvilen. Og det ga raskt uttelling.

Aggressivt press og rask omstilling ble i første omgang klarert til corner. Men Frustøls dødballfot fra flagget fant en fandenivoldsk Naglestad-innstilling, og 2-1 til gjestene var et faktum.

Dragning før scoring

Fem minutter etterpå fant Henrik Frustøl selv nettmaskene. Nok et Våg-brudd der Sedat Ninnodag og Hassen Al-Kharasani spilte hovedrollene, ble av lysluggen Frustøl lekkert videreforedlet til en dragning etterfulgt av et bøyd kontrollert skudd i lengste for keeper.

Ifølge assistent og sidelinjekommandør Rojas var det god balanse i laget i denne perioden, og han uttrykte tilfredshet og stolthet over det gutta presterte. Gode ballerobringer og kjappe overganger gjorde at litt eldre Hisøy-bein hadde trøbbel med å holde følge.

Som tidligere beskrevet trodde nok de grønnhvite at spikeren i kisten ble naglet for godt da «Abdi» satte inn 4-1 etter 66 minutter. Men det gjorde ikke Hisøy.

Eks-landslagsspiller imponerte

Tidligere landslagsspiller i håndball, André Lindboe, har tidligere vist at han også kan snakke med føttene. Denne gangen gjorde han det med hodet. Headingen reduserte ledelsen til 2-4, og tente med det et ørlite håp hos gjestene.

Som ble enda litt større ti minutter senere.

En litt heit Henrik Frustøl laget frispark utenfor egen 16-meter. Unødvendig, ja, men kred til unggutten for viljen til kjempe. Verbet å kjempe kommer jo tross alt av substantivet kamp. Og kamp var det fortsatt.

Frisparket gikk dessverre inn det, og ett mål bak med ti minutter igjen å spille, ja, det begynte selv trauste arendalitter å tro på.

Men gjestene holdt unna, og det var absolutt fortjent. Som det alltid er når seierherrene skriver kampreferatet.

Variabel sesong

Våg-laget har hatt både skader og sykdom å stri med de siste ukene. Det forklarer nok mye av opp-og-ned-resultatene denne høsten. Men stor honnør til både rutinerte og umeritterte spillere for holdningen og innsatsen i denne kampen. En 15-åring med to nettkjenninger, to 16-åringer som fulgte opp sine debuter i forrige runde mot Hisøy, og en 16-åring som fikk sin debut denne lørdagen.

Det gror godt i Vågsbygd.

