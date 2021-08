Gull og sølv til Takle i ungdoms-EM

VILNIUS, LITAUEN: Brage avsluttet helgens ungdoms-EM i Litauen med sølvmedalje på sprinten, kun åtte sekunder bak vinneren.

– Dette er større enn å vinne Hovedløpet og medalje i junior-NM, så det er nok det største jeg har gjort, sier Brage til orientering.no.

Brage hadde et par steder med tidstap under sprinten, men som han nøkternt påpeker er det nesten ikke mulig å unngå i en hektisk sprint i et mesterskap.

Krevende terreng

Allerede fredag markerte Brage seg blant de beste med 5. plass på langdistansen. Han mestret det krevende o-teknisk terrenget med mye grønt og detaljert kurvebilde svært godt. Martin Vehus Skjerve tok 3. plassen, men Brage var nest beste nordmann og dermed klar for det norske laget på stafetten lørdag.

Opp i teten

Brage løp 2. etappe etter at Alfred Bjørnerød hadde innledet godt for Norge. Brage leverte en flott 2. etappe og med 3. beste etappetid sendte han Martin Vehus Skjerve ut i ledelsen på sisteetappe. Denne ledelsen forvaltet Skjerve godt og det norske laget vant drøye 30 sekunder foran Tsjekkia.

Brage dro til Litauen med et mål om individuell medalje, og reiser hjem med både individuell medalje, stafett gull og en 5. plass – svært imponerende i landslagsdebuten.

NM neste

Nå venter noen dager på skolebenken på KKG for Brage før det kommer NM- og norgescuphelger på rekke og rad i september. Først er det sprint-NM i Oslo 3.-5. september. Etter så gode prestasjoner i Litauen har Brage ambisjoner om NM-medaljer også, men alle de norske løp gode løp i Litauen, så det må løpes på et høyt nivå for å vinne NM også.

Resultater fra ungdoms-EM