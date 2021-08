Historiske Bjaavann-seniorer

I helgen har det vært proppfullt med turneringer å følge med på – og Bjaavann Golfklubb deltok i alle 3 divisjonene lagmesterskaps serien for norsk seniorgolf. 1. divisjonslaget dro opp til Kongsvinger Golfklubb fredag for innspillsrunde før turneringen. Kaptein Atle Bartha dro opp allerede torsdag for en ekstra innspillsrunde samtidig som han spilte 27 hull på fredagen, så Atle gjør det han kan for å forbedre laget + seg selv.

Etter fredagens innspillsrunde var det veldig god stemning i laget, og på papiret skulle Bjaavann Golfklubb gi de fire beste lagene (Miklagard GK, Oslo GK, Losby GK og Vestfold GK) en real kamp om plassene. Erlend Jerstad og Atle Bartha klinte til med en 66 på lørdagens runde, hvor Erlend Jerstad noterte seg 1 birdie, mens Atle Bartha noterte seg 5 birdies og 1 eagle som han chippet i hullet på hull 18. Gordon Murray og Tom Arne Nordvik spilte også veldig bra og leverte en 68 runde etter lørdagens runde.

Etter lørdagens spill ledet Bjaavann Golfklubb øverste divisjon før søndagens finale runde. Bjaavann Golfklubb har aldri før vunnet øverste divisjon i norsk seniorgolfs lagmesterskap. Søndagens runde skulle spilles individuelt, så her var det bare å holde roen og spille mye bra golf. Spillerne leverte henholdsvis 75,75,76 og 80, noe som holdt til triumf. Bjaavann Golfklubb vant med hele fire slag over Oslo GK og Miklagard GK. 2. og 3. divisjonslaget vårt havnet midt på tabellen og skal spille samme divisjon til neste år.

Bjørnar Grønbekk, Svein Sæhle, Lasse Eidskrem og Oddleif Olsen spilte 3. divisjon på Kongsberg GK og fikk en habil 5. plass.