Start-juniorer slo Donns seniorlag

KRISTIANSAND: Takket være en strålende 2. omgang slo Start 2 Donn 3-0 i et tøft og fartsfylt 3. divisjons-derby på Sparebanken Sør Arena tirsdag kveld. Elias Simossa Rike Nahiry ble kampens store profil med ett nydelig mål og to assists.

– Vi spilte med rent juniorlag – bortsett fra Joackim Jørgensen som spilte de første 30 minuttene. Det er veldig sjelden at et rent juniorlag spiller ut et 3. divisjonslag, slik vi gjorde i 2. omgang. Måten guttene fightet og slåss på viser at de begynner å bli voksne. Jeg blir rørt og stolt når jeg ser slikt. Alle er med og bidrar, også de som sitter på benken. Da har vi et helt lag, sier Start 2-trener Erik Mykland.

Fikk Myggen-ros

Det var målløst etter de første 45 sjansefattige minuttene på Sparebanken Sør Arena. I pausen valgte Erik Mykland og Alf Erik Svela å sette inn Elias Simossa Rike Nahiry for Levi Eftevaag på venstrekanten. Det skulle vise seg å være en genistrek. Med sin store fart og finteegenskaper skapte han den ene målsjansen etter den andre. To av dem scoret Sander Alvestad Svela på.

– Elias er veldig god en mot en, og en type som kan forandre kamper. I kveld scorer et fint mål, legger opp til to, og spiller alt i alt en fantastisk 2. omgang. Den skal han selvfølgelig ta med seg. Men han må også lære seg en del ting slik at han blir en enda mer komplett fotballspiller. Så han har masse å jobbe med ennå, smiler Mykland.

Jørgensen på gang

En annen som smilte bredt etter kampen, var Start-stopper Joackim Jørgensen. Han spilte sine første 30 minutter etter skaden som har holdt ham på tribunen i mer enn to måneder.

– Det var veldig moro å få være med og spille kamp igjen, selv om det bare ble 30 minutter i dag. Jeg er veldig takknemlig og gleder meg til å komme tilbake for fullt. Nå har jeg vært på tre treninger, og føler at jeg blir bedre og bedre, sier Jørgensen og forteller så hva som er hans neste mål:

– 45 minutter, holdt jeg på å si. Nei, nå skal jeg trene såpass bra at jeg forhåpentligvis får være med i kamptroppen til A-laget igjen, slik at jeg kan bidra også der. Men dette er selvsagt opp til treneren (Sindre Tjelmeland).