Etter at Stefan Gislason meddelte styret i Søgne FK at han trekker seg som hovedtrener for Søgne A, har Søgne FK gjennomført en prosess med tanke på å engasjere ny hovedtrener for fjerdedivisjonslaget. Klubben har vurdert flere godt kvalifiserte kandidater i prosessen, og setter stor pris på at Søgne FK er en interessant klubb for kompetente trenere.

Styret i Søgne FK har nå tilbudt Tor Jostein Dyrnes engasjementet som hovedtrener for Søgne A, noe vi er glade for at Tor Jostein har takket ja til. Tor Jostein tar med seg Lennart Aamodt som spillende assistent-trener. Lennart vil også engasjeres som hovedtrener for Søgnes juniorlag.

Med dette håper styret i Søgne FK at det er lagt et godt grunnlag for et godt samarbeid mellom ungdomsfotballen og seniorfotballen i Søgne, samtidig som begge lag har gode trenerkapasiteter.

Det er avgjørende for en god satsning i klubben, at Søgnes beste ungdomsspillere får treningsmuligheter og kamputfordringer på et så høyt nivå som mulig. Dette tror vi er mulig gjennom den duoen som nå er engasjert.

Dyrnes trente Søgne A fra høsten 2018 til høsten 2020, da han trakk seg fra trenerjobben på grunn av sykdom. Dyrnes gjennomførte en full sesong med Søgne FK i 2019, før korona-situasjonen stengte ned voksenfotballen i 2020. 2019-sesongen hadde Dyrnes stor suksess med laget, og sikret en andreplass i 4. divisjon, bak Express som sikret opprykk de siste serierundene.

Lennart Aamodt har de siste årene vært tilknyttet Torden, som trener og spiller. Han har tidligere lang fartstid i Søgne FK, og har med seg et engasjement i forhold til å gjøre Søgne FK best mulig for flest mulig.

Stefan Gislason kommer til å lede Søgne FK siste gang borte mot Jerv 2 mandag 26. juni. Deretter overtar Tor Jostein Dyrnes laget, og leder dermed Søgne FK i lagets siste hjemmekamp før sommerpausen lørdag 2. juli mot Froland på Søgne Stadion.