Lørdag er det klart for Bortelid Skifestival – turrennet med lavterskel, lavpris, mange løypevalg og boller og tolvøres. Med pengepremier til vinnere av langløypa under 25 år.

ÅSERAL: – Forholdene på Bortelid rapporteres å være flotte, sier leder av Bortelid skifestival, Kristoffer Mjaaland.

Han er også leder av langrennsgruppa i Oddersjaa, som står som hovedarrangør av løpet.

Bortelid Skifestival har som flere andre renn ligget i dvale under koronaen. Men nå er løpet tilbake med løyper på 4, 10, 20 og 35 km, med eller uten tidtaking, og valg mellom klassisk eller fristil teknikk.

– Så her er det bare å velge det som passer best, sier Mjaaland som også lover premier til vinnere, uttrekkspremier, to bolle- og tolvøresstasjoner med ferske bakervarer og pengepremier på 3000 kroner til vinnerne av langløypa over fjellet under 25 år.

Anstein Mykland, løypeutvikler på Bortelid, er mannen som startet Bortelid Skifestival. Han håper på mange påmeldinger fra store og små siste uka før rennet. Foto: Privat

Naturopplevelse

Den korteste løypa er perfekt for barn, har lite stigning og går rundt Rundatjønna. Alle løypene går forbi Audi-stoppen der det blir servert drikke og bakevarer. 20 km og 35 km har i tillegg en mat- og drikkestasjon i Storrheikrysset oppe på fjellet.

Anstein Mykland, løypeutvikler på Bortelid og sentral mann i Oddersjaa, er mannen bak Bortelid Skifestival. Han forteller at tur- og naturopplevelsen står i sentrum og mener dette er en skifest for store og små med høy kvalitet for en rimelig penge for alle som liker å gå på ski sammen. Og med mulighet til påmelding helt til fredag denne uka.

Så gøy kan barna ha det når de går renn. Dette bildet er ti år gammelt, fra barnerenn på Bortelid i 2012. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Klassisk får forsprang

Det spesielle med langløypa er at deltakerne kan velge mellom skøyting eller klassisk stil. Da må klassiskløperne få litt forsprang, og det regnes ut i samarbeid med Karstein Johaug, storebroren til Therese, som er spesialist på fartsforskjeller mellom stilartene.

I utgangspunktet får klassiskløperne sju minutters forsprang, men forhold og føre lørdag formiddag skal vurderes for eventuelt å justere dette.

– Men Bortelid Skifestival er først og fremst et løp for hele familien. Med 1400 hytter på Bortelid og voldsom skiaktivitet hver eneste helg, venter vi mange påmeldinger den siste uka, sier rennleder Kristoffer Mjaaland.

Smøreservice

Og for de som er i tvil om smøring og gruer seg litt for den biten, så stiller Intersport Skippergaten og Intersport Evje med smøreeksperter, gir gode råd og hjelper til med å få best mulig ski.

– Vi satser også på å legge ut gode smøreråd på nettet dagen i forveien, sier Ole Petter Berglund, butikksjef hos Intersport Skippergaten.

– Vi tror mange barn synes det er stas å gå med startnummer på brystet. Her kan de gjøre det sammen med søsken, mor og far, tante og onkel eller besteforeldre. Da får de en flott skiopplevelse sammen og får noe gøy å snakke om etter løpet, sier Anstein Mykland, som lover både musikk og servering i start- og målområdet.

Ingen avlysningsfare

– Og skulle det mot all formodning bli for mye vind til å gå over fjellet, har vi flere reserveløyper nede på Bortelid, lover Mykland.

Han håper mange er blitt inspirert av Hovden Tour sist helg som gikk under glimrende forhold med massevis av fornøyde deltakere.

– Sist gang hadde vi litt sludd og regn under løpet, men likevel så vi bare blide fjes og masse smil da deltakerne kom i mål. Det satser vi også på denne gang, sier mannen bak Bortelid Skifestival, Anstein Mykland.

Her ser du løypene med kart:

4 km slak løype "Rundatjønna" (1 matstasjon)

10 km småkupert "Bjørnen-runden" i skogsterreng (1 matstasjon)

20 km "Gluggen-runden" på fjellet (2 matstasjoner)

35 km “Bjørnen-runden”+ “Gluggen-runden med Storrhei” (2 matstasjoner)