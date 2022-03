I helga ble det for aller første gang arrangert junior-NM i badminton for lag og det endte med sølv til gjengen fra KBK.

SANDEFJORD: Konseptet med lagspill for rene juniorlag er et nytt tiltak iverksatt av Norges Badmintonforbund for å forsøke å holde på flere spillere i den kritiske alderen 16-19 år. En lagkamp består av fem enkeltkamper, og ett lag må minimum bestå av to jenter og to gutter.

Kristiansand Badmintonklubb (KBK) og Haugerud var de to forhåndsfavorittene til å nå finalen da ti juniorlag fra hele Norge møttes i Jotunhallen i Sandefjord denne helga.

KBK var i pulje med Sandefjord 1, Bergen, Sotra og Moss sitt andrelag, som dessverre måtte trekke seg i siste øyeblikk. De innledende puljekampene til KBK ble vunnet 4-1 mot Sandefjord og 5-0 både mot Bergen og Sotra.

Det er godt samhold i KBK-gjengen. Dette bildet ble kåret til det beste lagbildet under NM-banketten lørdag kveld. Foto: Mattias Mørk

I den andre puljen var Haugerud like suverene i sine lagkamper mot Moss 1, Oppegård, Vestre Aker og Sandefjord 2.

Haugerud har de regjerende individuelle junior-mesterne i damesingle, herredouble og mixed double, og var på papiret store favoritter i finalen. Den viste seg da også å bli vanskelig for KBK. Nora Omdal og Julie Marie Abusdal vant ett sett i damedouble da de tapte 21-18, 14-21, 21-7, men ellers ble det tap i to strake sett mot dyktige østlendinger.

Det var god stemning i bilen hjem etter at sølvet var sikret. Fra venstre: Andreas Andersen Roksvåg, Ingrid Gåsbakk og Sebastian Reijnen. Foto: Privat

– Det gikk vel omtrent som forventet på forhånd med en sølvmedalje. Konseptet med lagspill for juniorer håper vi har kommet for å bli, og de spillerne som skal spille individuelt senior-NM kommende helg fikk seg en fin gjennomkjøring, oppsummerer KBKs danske trener Lasse Nørgaard Frandsen.

Laget som vant NM-sølv bestod av Ingrid Gåsbakk, Nora Omdal, Julie Marie Abusdal, Andreas Andersen Roksvåg, Sebastian Reijnen, Mattias Mørk og Hermod Holte Haugland.