RANDERS, DANMARK: Arendals Turnforening var sammen med Oslo Turnforening kvalifisert til mesterskapet som de to troppene som skulle representere Norge i kvinneklassen. Dette var første internasjonale konkurranse for alle jentene, og det var lett å se at skuldrene satt høyt og at spenningen var til å føle på. Det skjønner man når man for første gang skal konkurrere mot de absolutt beste troppene i teamgym i hele Norden, i en veldig stor arena.

Trenerteamet ble etter oppkjøringen og treningen rett før konkurransen nødt til å ta noen vanskelige og taktiske valg. På grunn av noen mindre skader ble nivået skrudd litt ned enkelte steder, og flinke reserver som sto klar ble satt inn på både apparater og i frittstående.

Her viste laget seg fra en veldig positiv side, der gymnaster som ble tatt ut rett før konkurransen, tross egen skuffelse over skadesituasjonen, viste en kjempebra støtte til laget gjennom hele konkurransen. Reserver som ble satt inn med veldig kort varsel fikk vist reservenes viktighet, og demonstrerte at de hadde gjort alt forarbeidet, og klarte å løfte de oppgavene de ble satt til.

Jentene ble første tropp til å åpne konkurransen for kvinneklassen med frittstående. Her fikk de kjørt et flott synkront program som ga karakteren 16,675. Neste disiplin i konkurransen var tre omganger på tumbling, og med noen feil i åpningsserien fikk de hentet seg flott inn i de siste to omgangene, og fikk her karakteren 13,300.

Konkurransens siste disiplin var trampett, og denne disiplinen hadde bydd på noen utfordringer på treningen. I første omgang i teamgym må alle gjøre det samme, og her underkjente dommerne dessverre førsteserien på dobbelt strak salto med halvskru på grunn av posisjonene i luften. Med noen fall og enkelte dype landinger ble dette jentenes største utfordring i konkurransen, og de sluttet her med karakteren 10,625.

Den sammenlagte poengsummen ble 40,675, som ga en 8. plass i kvinneklassen, av 10 deltakende lag. Brommagymnasterna fra Sverige vant konkurransen med den samlede poengsummen 49,600. Arendalsjentene ble dermed beste norske tropp i kvinneklassen og 8. beste tropp i hele Norden.

Resultatet i seg selv i dette mesterskapet er ikke så viktig, men viktigst av alt er den erfaringen og læringen jentene nå kan ta med seg videre i den kommende treningen mot flere fremtidige nasjonale og internasjonale mesterskap. For dette er langt fra det siste man kommer til å se til jentene eller Arendals Turnforening på den internasjonale scenen.

Vi er veldig stolte av den jobben trenere og gymnaster sammen har lagt ned for å komme så langt, og vil si tusen takk til den flotte oppbakkingen fra klubbens supportere; både de som tok turen til Randers og alle de som fulgte konkurransen hjemme i Arendal på livestream.