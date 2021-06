Bjørn Rudi til minne

MINNEORD: Det var et stort sjokk at for oss da vi mottok beskjeden om Bjørn Rudis bortgang.

Han var en av de virkelig store utøverne våre på 70-tallet og en idrettsutøver som alle i Kristiansand kjente til. Bjørn ble 67 år og han hadde en begivenhetsrik karriere å vise til, både som amatør og proff. Han debuterte som nevekjemper 15 år gammel og la hanskene på hylla som kampbokser som 22-åring. Da hadde han rukket 73 kamper som amatør, 14 av disse på det norske landslaget.

Norges bokseforbund hadde tatt Bjørn ut som en av utøverne som skulle presentere Norge i OL. I et intervju med Fædrelandsvennen i 2012, uttalte han: «Hadde jeg ikke spilt kjekkas i ringen, hadde jeg fått OL-billett». Som proffbokser hadde han 21 kamper. Allerede som 15-åring ble han ansett som et stort talent og som proff var han ranket som nummer fire i Europa.

Han vant sin første kamp 9. november 1968. På den tiden var det ikke lov å bokse ordinære kamper før utøverne var 16 år, så denne kampen ble dømt som ferdighetsmerke. Det sier sitt at de tre påfølgende årene ble Bjørn norgesmester i senior tungvekt. I mesterskapene ble han også belønnet med forbundspokal og kongepokal. For AIK Lund hadde han sin siste opptreden i ringen da klubben var 50 år. Han har også blitt tildelt tittelen Beste idrettsutøver i Kristiansand.

Som 19-åring fikk han proffkontrakt og tilbrakte mye tid i Cambrigde, England. Blant de 21 kampene som proff er det to oppgjør som var meget spesielle. Den ene var i Kuala Lumpur i samme stevnet som Muhammad Ali var hovedpersonen. Bjørn vant sin kamp mot sparringspartneren til Ali, men utfordreren til Ali, som Bjørn var en av sparringspartnerne til, tapte. Den andre kampen det var knyttet ekstra følelser til var nok Bjørns siste kamp som proff, som foregikk i Royal Albert Hall.

Det var ikke bare som bokser Bjørn ga sitt bidrag til boksesporten. Etter karrieren var han hovedtrener både i Ålesund og AIK Lund. Da han flyttet tilbake til Kristiansand, flyttet enkelte utøvere fra Ålesund etter.

Det siste året bodde Bjørn i Farsund sammen med sin kone. Der hadde han planer om å starte opp en bokseklubb.

Vi i AIK Lund vil alltid huske ham og våre tanker går til hans nærmeste familie.