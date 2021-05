Morgendagens Olympiere er et program for Norges beste unge sandvolleyballspillere, og det gir de utvalgte utøverne mulighet til å satse 100 prosent på å bli best. Programmet ble satt i gang i 2020 og har økonomisk støtte fra Olympiatoppen. Sunniva Helland-Hansen, Thea Jürgensen, Frida Berntsen, Oda Løvø Steinsvåg og Nils Ringøen er spillerne som har vært med det første året, og ansvarlig trener for programmet har vært Bendik Gabriel Huus.

I august skal Bendik Huus over i en ny spennende jobb, og Jostein Olimstad er valgt ut til å ta over som hovedtrener for Morgendagens Olympiere. Olimstad forteller at planen hans først er å bruke litt tid på å evaluere det som har vært. Deretter vil han se på hvordan det skal bygges videre på den gode jobben Bendik Huus har gjort.

Dette sier Jostein selv om sine tanker som trener og den nye jobben:

– Min trenerfilosofi er ikke hogd i stein, men generelt er jeg veldig glad i samarbeid. Jeg vet med sikkerhet at jeg har masse å lære, og jeg liker å utforske nye metoder. Det er som oftest en tydelig sammenheng mellom hva man øver på og hva man blir god til. Derfor er det avgjørende at vi øver på det som er mest relevant, men det er også viktig at utøverne kjenner stort eierskap til egen utvikling. Utvikling skal være kjekt, og jeg gleder meg masse til å se hva vi kan få til!

Kristiansanderen Nils Ringøen sier følgende om Olimstad:

– Jostein er en trener jeg kjenner veldig godt fra før, og som jeg har veldig sansen for. Han er ikke bare god som trener, men også vanvittig flink med folk og en kjernekar.