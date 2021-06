Hjem for å øve enda mer

Niklas Eivindson (10) og Casper Emil Svendsen (11) hoppet på sin side over hele to belter og gjorde det særlig bra på torsdagens gradering. Niklas gikk direkte fra oransje stripe til gult helfarget, mens Casper Emil gikk rett fra gul stripe til lilla stripe. Niklas synes det gøyeste med karate er å lære nye ting, spesielt det som er vanskelig, mens Casper Emil liker kata best. Han forteller at han var veldig nervøs før den høytidelige graderingen, men at han var høy på adrenalin da det gjaldt.

Tobias Antonsen (12) og Rolf Freddi Johnsen (9) gjorde også en svært god innsats, og hoppet direkte fra gul stripe til grønn stripe.

– Det gode graderingsresultatet speiler ikke bare prestasjonene denne kvelden. Oppmøtet og graden av innsats på treningene gjennom året teller også mye, kanskje vel så mye, forteller trener Frank Erik Damgård.

Spente nybegynnere

Det var 14 spente nybegynnere og andre utøvere mellom åtte og 13 år som torsdag graderte seg til nye belter i karate i Lundehallen. Noah Hillesund (9), Dan Liam Løvdal Jensen (9), Tobias Aasen (10), William Walker Brunvatne (10), Gabriel Hauge (10), David Danmai Kjelsnes-Feland (10) og Elliot Nibe-Svendsen (11) ble alle løftet ett hakk i belter.

Når utøvere fyller 13 år, er det ikke stripebelter som gjelder lenger. Tor-Endre Throne (13) og Nickolas Bø-Throne (14) begynte på karate til jul, og får allerede gult helfarget belte, etter solid innsats på graderingen.

Bare bitte litt stressa

Philipp Roszinski (8) imponerte graderingspanelet, og ifølge trenerne har han jobbet spesielt bra hele våren. Philipp synes det er gøy at graderingspanelet valgte å løfte ham et ekstra hakk, direkte til oransje stripe.

– Karate er kjempebra! Jeg var bare bitte litt stressa før graderingen, sier Philipp, som liker forskjellige typer kombinasjoner av teknikker best av alt. Han forteller at han nå skal rett hjem og øve mer.

Har holdt oppe driften

På tross av korona har klubben holdt oppe driften i alle ukene der det har vært tillatt. De voksne har nå koronapause, men klubben, som har utøvere fra Søgne og Songdalen, og ellers alle som vil, håper på normal drift fra høsten av. Det blir da i tilfelle muligheter for gradering for barn, ungdommer og voksne til jul. Det er fire grader av striper i stilarten Shorin Ryu: Gult, oransje, grønt og lilla. Etter stripebeltene kommer de helfargede beltene, som er gult, oransje, grønn, lilla, blått, brunt og til sist svart.