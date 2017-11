Chelsea-supporter i tykt og tynt

Valget av Chelsea var på mange måter avgjort da Tore André Flo signerte for Chelsea før 97/98-sesongen. Den gangen var Chelsea en topp ti-klubb som ofte var innom topp seks, og en klubb som kan sammenlignes med Everton og Southampton de seneste sesongene. Altså en klubb de færreste likte å møte, og som man aldri helt visste hvor man hadde. Med spillere som Hughes, Zola, Di Matteo, Vialli og ikke minst «Flonaldo» var Chelsea et meget underholdende lag som spilte en morsom angrepsfotball.

Interessen ble heller ikke mindre i fremtiden da spillere som Jimmy Floyd Hasselbaink, Marcel Desailly og mange andre toppnavn kom innom Chelsea. Et vendepunkt var da Roman Abramovich tok over klubben før 03/04-sesongen. Chelsea hadde mye mer økonomiske muskler, og mange vil nok kalle Chelsea en syndebukk for det pengehysteriet som har oppstått i europeisk fotball, noe jeg motvillig kanskje må si meg litt enig i. Men nå er det nå sånn.

Roman har kommet for å bli, og alt han har gjort for klubben er det bare å ta av seg hatten for med tanke på fokus på spillerutvikling, spillerkjøp, treningsfasiliteter, stadionutbygging og nå etter hvert har han også fått øynene opp for Chelsea Ladies.

Min første tur over på Stamford Bridge kom ikke før i 2013, noe jeg lenge hadde sett frem til. Kampen var Chelsea-Southampton. Jeg reiste ned helt alene. Kunne faktisk ikke fått en verre start enn det jeg var vitne til. Michael Essien slo en fæl pasning bakover i banen som Jay Rodriguez snappet opp, og det sto 0-1 før minuttet var spilt. Heldigvis viste Chelsea god lagmoral, og kom tilbake og vant kampen komfortabelt 3-1 til slutt.

Denne kampen gav mersmak! Iskrivende stund har jeg vært på over 30 kamper og sett Chelsea. De fleste på hjemmebane, men også noen på bortebane. Jeg har fått mange utrolige opplevelser, og ikke minst fått mange nye venner via den norske supporterklubben Chelsea Supporters Norway. Sitter du som norsk Chelsea-supporter og vurderer å reise på tur for første gang, kan det trygt anbefales å reise med folk fra CSN. Man får også kjøpt kampbillett via CSN, en ordning de aller fleste andre norske supporterklubber kan misunne oss.

Jeg skal ned på to kamper i slutten av november og overgangen til desember. Hjemme mot Swansea og Newcastle, også satser jeg på å få til en tur til når det nærmer seg våren. Få steder er i mine øyner flottere enn London når våren kommer snikende.

Når det kommer til årets sesong, så har den sett noe rufsete ut. Med fjoråret friskt i minnet, med Antonio Conte bak roret, og spillere som Marcos Alonso, Victor Moses og Ngolo Kante ble vi suverene seriemestere. Noe vi neppe blir i år. Manchester City ser veldig sterke ut, så jeg tror at det løpet allerede er kjørt. Men jeg tar gledelig feil om mulig.

Jeg syntes slik som det ser ut nå, så burde topp fire være innen rekkevidde. Men det det blir med sterk konkurranse fra Tottenham, Man Utd, Liverpool og Arsenal. Alt annet enn topp fire, vil også det med fjoråret friskt i minnet være en gedigen fiasko. Da er jeg redd Antonio Conte ryker som manager. Noe som ville vært kanskje en ennå større nedtur med tanke på hvordan han har revolusjonert Chelsea og Premier League med sin 3-4-3 formasjon.

Nå er det bare å holde motet oppe, og satse på at Chelsea kan gjøre en bra sesong, til tross for en noe ujevn start. Keep the blue flag flying high!