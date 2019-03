Sørlandssvømmere satte verdensrekord

BERGEN: Masters Sørlandets utøvere slo virkelig til i årets NM Masters i Bergen og dunket til med 21 individuelle førsteplasser og to på lag. De satte én verdensrekord, to europarekorder, fem nordiske og åtte norske rekorder.

Firkløveret Lise Lothe (52), Anette Sørensen (53), Janne Thorstensen (53) og Marianne Fuglestveit (43) satte like godt ny verdens-, europa- og nordisk rekord på 4x50m medley med 2,08,77 etter etappetider på 32,25 på rygg, 36.31 på bryst, 31,29 på butterfly og endelig fri på 28,92 i klasse 200–239 år, dvs. gjennomsnittsalder 50 år +.

De samme damene forbedret også europa- og nordisk rekord på 4x50m fri. Her gjorde Lise 28,58, Janne 30,19, Anette 29,87 og endelig Marianne 28,24 på sine etapper. Lagets samlede tid ble 1,56,98.

Lothe har aldri vært raskere

Lise Lothe var i knallform denne helga og presterte å sette nordiske rekorder på 50m rygg (31,70) 100m rygg (1,09,27) og 200m rygg (2,30,79) og satte pers i alle sine åtte individuelle starter. Tiden på 50m rygg er hennes beste resultat noensinne, hun hadde 31.79 på 50 rygg i langbane for 21 år siden. Hun satte all time pers også på 1500 fri og 25 fri.

Tom Børslid

Vi nevner videre at hun gjorde flotte 19,39,16 på 1500m fri og 1,03,47 på 100m fri.

Anette Ekberg Sørensen vant 50m bryst (36,82), 100m bryst (1,20,16) og 200m bryst (2,59,63) og på de to første øvelsene satte hun nordiske rekorder, samt norsk rekord i alle øvelsene.

Janne Thorstensen vant 200m butterfly på 2.45.52 og tok sølv bak Merete Løvberg (52) fra Lambertseter på 50m butterfly (31,65) og 100m butterfly (1,11,029).

Lothe, Sørensen og Thorstensen har vunnet medaljer av alle valører i VM og EM-masters de siste årene, og mye tyder på de vil holde seg i toppen i årene framover.

Tom Børslid

Flere fulgte opp

Marianne Fuglestveit (43), Ann Kristin Riiser (42) og Anette Askland (46) fulgte opp med flotte resultater i klasse 40–44 år og 45–49 år.

Fuglestveit vant en rekke øvelser og vi trekker fram to svært imponerende resultater på 1500m fri (18,55,45) og 200m butterfly (2,34,68). Etter at hun begynte å satse på mastersvømmingen for noen år siden har hun stadig gjort bedre resultater og nærmer seg sine personlige rekorder fra sin aktive karrierer.

Ann Kristin Riiser (42) hadde tre flotte resultater på brystøvelsene med tidene 35,39 – 1,17,10 og 2,45,08 på henholdsvis 50m, 100m og 200m. Det er en knallhard konkurranse her i landet i denne aldersgruppa med flere tidligere norske mestre i aktive klasser.

46-årige Anette Askland stilte igjen til start i bassenget med flotte resultater på 100m fri (1,05,5) og 50m butterfly (33.03) som ga sølv og gull i klassen 45–49 år.

Han har rukket å bli 65 år, Morten Schanke, men han viste solid kondisjon og teknikk da han gjorde 800m fri på pene 12,47,07 og 200m rygg på 3,07,89, som ga sølv og gull i klasse 65–69 år.

"Unggutten" Christian Falkenberg (37) ble toer både på 100m fri med pene 57.69 og 50m fri med 25.65. Tipper vi ser mye til ham i årene framover i masters-konkurranser.