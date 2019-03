Lever ut basketballdrømmen på college i USA

HÅNES/LAUVÅSEN: Hun er 18 år, født i USA og har sin far (Tore Åmlid Nyhus) boende i Norge, Kristiansand. Lillesøsteren Sandra har akkurat begynt å spille basket på Lauvåsen Wildcats og har storesøster «Sunny» som sin store inspirasjon og motivasjon.

«Sunny» har spilt basketball siden fjerde klasse. Hun har vært innom klubbnivå, highschool-nivå (videregående skole) og nå også på college nivå (universitetet). Da hun gikk på videregående skole, besøkte hun forskjellige universiteter og pratet med trenerne der før beslutningen falt på CWRU (Case Western Reserve University). For å kunne bli tatt inn på universitetet har hun trent veldig mye. Det har gitt resultater.

Trenerne på videregående skole blir vanligvis kontaktet av trenerne på universitetet for å kunne danne seg et bedre bilde av spillerne som søker seg inn. «Sunny» stiller velvillig opp på treningen til Lauvåsen Wildcats denne regnfulle torsdagen for å fortelle om livet som student og basketballspiller i USA. Hun har besøkt sin far hver sommer og jul helt siden hun var ganske liten og snakker utrolig bra norsk ut ifra forutsetningene. Spillerne på laget til Lauvåsen Wildcats går fortsatt på barne- og ungdomsskolen og har ikke tenkt så langt som videregående skole og universitet, men «Sunny» har nok satt i gang tanker rundt det.

«Sunny» forteller at basket på universitet er veldig gøy og at det trenes mye. Minst to timer med trening hver dag i høysesongen. Hun forteller videre at de som driver med idrett på CWRU får ekstra hjelp på skolen i form av hjelpelærere.

Treningen er aldri i skole/undervisningstida. Det er enten på morgenen eller på ettermiddagen/kvelden, men siden de bruker så mye tid og energi på aktivitetene, så får de dette tilbudet. Mange får også stipend fra universitetene mens de studerer. Stipendene går til å dekke utgifter ved å studere på universitetet. I Norge betaler ikke studentene for å gå på universitetene, men det gjør de altså i USA.

Etter å ha hørt «Sunny» forteller, kjørte spillerne på Lauvåsen Wildcats dynamisk oppvarming med henne før de fikk en drilløvelse og litt spilletid med henne. Som hovedtrener på laget er undertegnede storfornøyd med besøket og ønsker «Sunny» hjertelig velkommen tilbake ved en seinere anledning. Hun er en inspirasjon for spillerne våre, spesielt jentene. Det å ha ei jente på college med norske aner og familie i Kristiansand er fantastisk. Selvfølgelig vil ha henne på besøk igjen.

Helt på tampen anbefaler «Sunny» spillerne på Lauvåsen Wildcats om å trene mer på egen hånd dersom de ønsker å bli bedre spillere. Trene med og uten ball. For Sunny er basket mye mer enn bare en idrett. Opp gjennom har hun lært seg å sette pris på andre, lært masse om ledelse, samarbeid og hardt arbeid. Hun skulle ønske at basketball var mer populært i Norge.

Nå skal det sies at basketball har hatt en oppsving de siste årene og ikke minst blant jentene på Sørlandet. Lauvåsen Wildcats har hatt en fast jentegjeng en god stund og nå melder også Kristiansand Pirates at interessen har økt i deres klubb.

Synes du basketball høres gøy ut og ønsker å teste det ut? Ikke nøl med å komme i kontakt med oss (www.lauavsenif.no). I tillegg til Lauvåsen Wildcats sjekk også ut Kristiansand Pirates, Grimstad Eagles, Arendal Titans, KSI Basketball og Søgne & Mandal Basketballklubb.