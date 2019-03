Fra rus og uro til treningsglede

BLOGG: Vi var en brødregjeng på tre som vokste opp litt rundt forbi i Kristiansand. Vi byttet skole fire ganger i løpet av de tre første skoleårene mine. Hjemmet vårt var veldig preget av rus og vold mellom mor og far, og det var ikke lett å takle verken følelsesmessig eller sosialt. Pappa døde av hjerteinfarkt da jeg var 11 år og mamma tok livet sitt året etter.

Skolen ble ekstra tung å takle etter det, og jeg hadde også ulike opphold på beredskapshjem, akuttinstitusjon, barnehjem, omsorgsbolig og fosterhjem.

Privat

Farsrollen ga nye perspektiver

Fotballen jeg begynte med som seksåring ble byttet ut med hasjrøyking i 14-15-årsalderen og seinere andre rusmidler. Da jeg var blitt 20, dro jeg inn på evangeliesenter og holdt meg rusfri og tok kokkeskolen der. Etter fem år reiste jeg tilbake til Kristiansand, og begynte lærlingtida på sykehuset som kokk. Jeg begynte å ruse meg smått i helgene igjen når jeg hadde fri, men etter hvert traff jeg mor til guttungen vår (han er nå 12 år) og etter det skjerpet jeg meg skikkelig.

Privat

Miljøarbeider

Rusen ble byttet ut med styrketrening og interessen for fotball kom tilbake, sammen med andre positive ting jeg likte å gjøre i min oppvekst. Jeg merket fort at styrketreningen ga meg glede og selvtillit, og så treffer man veldig masse hyggelig mennesker på treningsstudioet som man gjerne slår av en prat med.

Treningen er blitt en hverdagsgreie jeg har holdt på med i 10- 12 år nå. I tillegg spiller jeg fotball minst to ganger i uka når det passer inn med arbeidet mitt. Jeg jobber som miljøarbeider og er tett på unge som har de samme utfordringene jeg slet med tidligere. Jeg bruker ofte min egen historie som et eksempel på at det er mulig å få et godt liv selv med en tøff bakgrunn.

