På toppen av Afrikas tak

Det er nå drøyt én måned siden jeg kom ned fra det som så langt er mitt livs største opplevelse; å bestige Mount Kilimanjaro.

La oss skru tiden cirka seks måneder tilbake: etter å ha startet opp på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Universitet i Agder, fikk vi ganske raskt informasjon om at vi kunne ta vårsemesterets praksisplass i utlandet. Etter mange runder med meg selv fikk jeg omsider rablet ned en søknad, vel vitende om at det var liten mulighet for å bli valgt ut.

Valget falt på Moshi i Tanzania. En av trekkplastrene: skolen lå bare noen mil unna verdens høyeste frittstående fjell. Med sine 5895 meter over havet ruvet det over skolen og byen. En dag fikk jeg den overraskende beskjeden om at jeg fikk plass som idrettslærer ved International School Moshi. Fra denne dagen var det aldri noe tvil, jeg skulle opp. En tre-fire år lang drøm skulle gå i oppfyllelse.

Drømmen om å bestige Mt. Kilimanjaro startet for noen år siden da jeg leste en artikkel om fjellet på Internett. Med varierende klima, ulike soner med vegetasjon og ulikt vær fra dag til dag virket dette som en utfordring jeg måtte kaste meg ut på. Jeg er glad i å være ute i naturen, men hadde aldri tilbragt så mye tid ute i skog og mark at det skulle være grunnlag for at jeg skulle gjøre dette.

En tre-fire år lang drøm skulle gå i oppfyllelse.

Dog, de siste årene har det blitt mer og mer, men stort sett bare dagsturer, både på ski og til fots. Min lidenskap for natur og friluftsliv har styrket seg for hvert år. Stort sett alle løpeturer og turer jeg har hatt de siste årene har vært ute i naturen. Noen overnattingsturer har det likevel blitt. Jeg er en over gjennomsnittlig sportsinteressert mann, så da jeg spesielt det siste året måtte trappe drastisk ned på treningsfronten av ulike grunner, ble turer i naturen et veldig godt alternativ.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Til tross for mange timer utendørs, har jeg likevel ikke fått gjort så mye som jeg ønsket. Etter hvert ble drømmen om Kilimanjaro sakte, men sikkert ”glemt”. Nå som den er oppnådd kommer jeg garanter til å dra tilbake for å ta en annen rute opp, kjappere enn denne gangen. Dette har gitt så mye mersmak og mestringsfølelse at jeg nå har siktet meg ut Basecamp Mt. Everest og Elbrus som de neste opplevelsene, dog med litt mer trening og erfaring i bagasjen.

Jeg er en over gjennomsnittlig sportsinteressert mann

Afrikaoppholdet

22. januar 2018 var starten på det som skulle bli et åtte ukers langt eventyr. De neste seks ukene skulle jeg og tre andre medstudenter tilbringe på vår praksisskole. Med en koffert med sommerklær og en bag med vinterklær var jeg klar for å bo i 35 varmegrader og sol og nyte livet i et nytt land og ny kultur. Vinterklærne pakket jeg med i tilfellet muligheten om en fjelltur skulle by seg. Bare lett research om turen opp Kilimajaro var grunnlaget for hva jeg pakket og tenkte at å forhøre meg om tur, pris og forberedelser fikk jeg bare ta der og da.

Jeg glemmer aldri synet som møtte meg da vi kjørte fra flyplassen til skolen. Jeg ble relativt overrasket da jeg så størrelsen på fjellet. Jeg hadde ikke enset tanken om at det var så stort og så bratt og at det sto som en vegg midt i et ellers åpent og flatt landskap. Samme wow-opplevelse fikk jeg samme dag da jeg gikk en runde på skolen for å orientere meg på min nye arbeidsplass. Fra fotballbanen kunne man se den hvitkledde fjellveggen ruve over tretoppene ved tennisbanen.

På idrettsbygget hvor jeg jobbet ble jeg raskt kjent med Isaac. Han var ansvarlig for å ordne alt av skoleutflukter, i tillegg til at han drev et eget firma som arrangerte safari og fjellturer. Perfekt, her hadde jeg møtt rett mann. Jeg begynte å gjøre mer research om fjellet og turene opp og bestemte meg for å gjøre det.

Jeg hadde ikke enset tanken om at fjellet var så stort og så bratt og at det sto som en vegg midt i et ellers åpent og flatt landskap.

Isaac satte opp en tur for meg. De fleste booker en tur som tar seks-sju dager å gjennomføre, i og med at du må ha tid til å akklimatisere deg. Etter litt om og men fant jeg ut at jeg skulle være dumdristig og utfordre meg selv, fem dager. Jeg ble forsikret om at dersom jeg ikke følte meg bra etter dag tre, kunne jeg snu eller utvide med en akklimatiseringsdag. Et godt alternativ. Til den nette sum av 1580 dollar + 250 dollar (totalt drøyt kr 15.000,-) hadde han et team som kunne ta meg opp lørdag 3. mars. Jeg betalte og det var ingen vei tilbake, den fjerne drømmen var bare et par uker unna.

I og med at det var første gang jeg har vært i nærheten av å gjøre noe i nærheten av dette, både fysisk og mentalt, hadde jeg absolutt ingen anelse om hva jeg gikk til eller hva jeg skulle gjøre for å forberede meg. Løsningen ble to uker med avslapning og bare forberede seg mentalt på å lide. Oppi all undervisning, planlegging og skoleoppgaver, hadde jeg til og med glemt at jeg kjøpte flunka nye hiking-sko før jeg reiste, de hadde jeg selvfølgelig ikke brukt før… Jeg fikk mange blikk de neste dagene da jeg gikk til butikken i t-skjorte, shorts og fjellstøvler i nesten 40 varmegrader.

Løsningen ble to uker med avslapning og bare forberede seg mentalt på å lide.

Dag 1

Lørdag 3.mars: Jeg ble hentet på skolen 07.30 hvor vi pakket bilen og jeg fikk hilst på crewet mitt. Det er mye regler og krav for å gå opp i fjellet, så da jeg gikk alene (altså uten noen turgruppe) måtte jeg ha med meg én guide, én kokk og fire ”portere” som bærer alt utstyr vi må ha. Deretter gikk turen videre i bil til Marangu Gate på drøyt 1800 moh. Dette er inngangen til nasjonalparken og utgangspunkt for Marangu Route. Her gikk vi gjennom utstyr, bager og veide alle sekkene.

Første etappe fra gaten til Mandara Hut (2720 moh) er ca. åtte kilometer og tok rundt rundt timer å gå. To begreper jeg ble godt kjent med underveis var ”Pole pole” som betyr ”rolig, rolig”. Det er viktig å gå rolig oppover slik at kroppen får tid underveis til å akklimatisere seg etter hvert som man går. Første etappe tok vi noe raskere.

Vel fremme på Mandara Hut sjekket jeg inn og tikk tildelt en seng i en liten trehytte. Der bodde jeg sammen med to andre som kom opp litt senere på dagen. Etter litt hvile og lunch skulle vi ut på en liten akklimatiseringstur på drøyt to timer for å kjenne på høyde over 3000 meter. Deretter var det middag og kvelden ble tilbrakt i soveposen.

Dag 2

Søndag 4.mars: Jeg ble møtt av en porter som kom med ei skål varmtvann slik at jeg fikk vasket meg litt. Deretter var det frokost. Man blir tatt godt vare på og kokkene lager god mat. En typisk frokost bestod av brød, omelett, pannekaker, pølse og te. Mye næringsrik mat som holder lenge i kroppen. Søndagens etappe bestod av en 11 kilometer lang tur opp til Horombo Hut, 3800 moh. Vi holdt litt høyere tempo enn vanlig og brukte ca fire timer med pause. Siste del av etappen gikk vi roligere, i og med at vi kommer høyere og det er litt brattere.

Formen føltes fin og jeg var i toppform da vi ankom hytta. Veldig mange (rundt 80 prosent ifølge min guide) får problemer med hodepine, eventuelt at de får symptomer på høydesyke. Dette gjør at mange kaster opp, får diaré og blir svimmel eller kvalme. Etter å ha sjekket inn og fått tilsvarende hytte som forrige dag var det lunch.

Veldig mange (rundt 80 prosent ifølge min guide) får problemer med hodepine, eventuelt at de får symptomer på høydesyke.

Etter det var det å gå i soveposen og sove litt før vi skulle ut på ny akklimatiseringstur. Vi gikk opp til ca 4100 moh. Her merket jeg at det ble litt tyngre å gå, litt tyngre å puste og det var litt mer krevende terreng. Da vi kom tilbake til hytta, fikk jeg en intens hodepine. Det var som om noen slo spiker inn i hodet på meg. Den verste smerten jeg noen gang har følt. Jeg fikk ikke i meg mat eller snacks og fikk ikke sove. Jeg tok seks Paracet og drakk litervis av vann, men det var like ille. På dette tidspunktet begynte jeg å innse at jeg måtte utvide med en dag og håpe på at det gikk bedre da. Jeg gikk til sengs og fikk omsider sove.

På denne hytten har man en vanvittig flott utsikt over Moshi by (dersom man er heldig og har oppholdsvær), 3000 meter under oss, og man bor tett på Mawenzie-toppen som ruver over trehyttene. Hele veien opp er det flott natur og man beveger seg fra regnskog til steppelandskap. Jeg opplevde pøsregn, sol og sommer på en gang. Temperaturene faller godt og på nattestid var det rundt seks-sju grader.

Det var som om noen slo spiker inn i hodet på meg.

Dag 3

Mandag 5.mars: Etter ett par timer med intens hodepine dagen før, våknet jeg i toppform. Jeg hadde sovet godt og fått fylt opp kroppen med vann igjen. Frokosten gikk som vanlig og klokken 08.00 var vi klar for å ta fatt på siste dag. Turen gikk fra Horombo hut til Kibo Hut, 4720 moh. Denne etappen foregikk i det som kalles ”alpine dessert” og minner mest om utseendet på månen. Veldig spennende sted å gå i, selv om det ikke var så mye å se.

Været var perfekt, men temperaturer rundt fem grader. Ingen veldig utfordrende partier å gå, men man merker at det er vesentlig mindre oksygen i luften og at det blir litt tyngre å gå. På ca 4200 meters høyde fikk vi følt på den første snøen. Det er sjelden det er snø så langt nede etter at sola har stått opp, så jeg fikk beskjed om å forberede meg på at toppforsøket kunne bli slitsomt denne dagen.

På ca 4200 meters høyde fikk vi følt på den første snøen.

Etter drøyt fire og en halv time var jeg fremme og fikk tildelt en plass å sove på. Etter en kjapp lunsj var det bare å legge seg for å sove. Klokken 17 fikk jeg servert middag. Den bestod av spaghetti bolognese, suppe, frukt og popcorn. Nå var det bare å fylle opp energilagrene igjen, for om drøyt sju timer skulle vi gå mot toppen. Etter middag pakket jeg dagssekken min og la meg til å sove.

Klokken slo 23.30 da jeg ble vekket. Toppforsøket går på nattestid, slik at man skal rekke soloppgangen når man er på toppen. Her fikk jeg servert grøt, popcorn og kjeks. Etter å ha målt 02-metningen i blodet til 87 mmol var jeg klarert til å gå opp. Vi begynte å gå klokka 01 om natta. Som vi antydet tidligere på dagen, denne etappen kom til å bli vesentlig mer utfordrende enn normalt.

Da vi gikk ut, ble vi møtt med en liten halvmeter snø på bakken, minusgrader og full snøstorm. Det var første gang på fire-fem år guiden hadde sett så mye snø her nede. De første par timene opp ”kraterveggen” gikk ganske bra. Vi klarte å holde et jevnt og fint tempo til tross for været. Herfra og ut ble det adskillig verre.

Da vi gikk ut, ble vi møtt med en liten halvmeter snø på bakken, minusgrader og full snøstorm.

Plutselig vasset vi i snø til godt over knærne, det ble glatt og kaldere. På dette tidspunktet hadde alt av vannflasker og camelback frosset og vi måtte begynne å spise snø for å få i oss væske. Det var så vidt jeg klarte å skimte guiden ti meter foran meg i mørket, kun opplyst av ei hodelykt. ”Stien” guidene navigerer etter oppover var borte, så vi gikk på måfå en times tid før vi kom oss opp til Huntsman Cave hvor vi søkte tilflukt en halvtimes tid i håp om at været skulle bli bedre.

Nå var vi omtrent halvveis. Vi spise litt i hulen og fortsatte. Det ble tyngre og tyngre, men med god mental innstilling var det bare å holde ut. Været lettet litt da vi nådde toppen av veggen ved Gilman’s point (drøyt 5600 moh). Vi tok et lite pust i bakken og fortsatte å gå langs ”Crater Rim” via Stella Point. Vi fulgte kanten rundt vulkanen i drøyt en time. På grunn av snøfallet var det enkelte plasser vi mer eller mindre måtte grave oss gjennom med hendene og vi sto med snø opp til hoftene.

Det var så vidt jeg klarte å skimte guiden ti meter foran meg i mørket, kun opplyst av ei hodelykt.

Klokka 07.30, etter 6,5 timer nådde vi Uhuru Peak, Afrikas høyeste punkt. Været lettet og det var opphold en halvtimes tid, så vi fikk så vidt sett soloppgangen før det skyet på igjen. På toppen tok vi bilde, tok litt snacks og begynte den lange veien tilbake igjen. Jeg kan nok ikke beskrive følelsen, lettelsen og stoltheten ved å stå på toppen og vite at jeg hadde nådd målet mitt. Etter mye motgang på treningsfronten var det en rørende opplevelse å oppleve dette. Utsikten på toppen? Den tar pusten fra deg! Det var så utrolig fint å se soloppgangen og fjellet som lå rundt oss, selv om det var relativt hvitt i luften.

Utsikten på toppen? Den tar pusten fra deg!

Idet vi skulle dra begynte det å snø igjen, så vi visste det ville bli én time i dypsnø tilbake til Gilman’s Point. Temperaturen på toppen var -18 grader, men det oppleves som kaldere på grunn av all vinden. Jakka var delvis dekket av is og ansiktet og fingrene var kalde, til tross for gode klær. Da kroppen fikk slappet litt av på toppen, begynte jeg å merke at jeg ble sliten, ironisk nok. Kroppen hentet seg inn igjen og da merket jeg hvor lite energi jeg hadde til overs. Jeg følte meg som en zombie og dro føttene etter meg. Det viktigste grunnen til dette var nok mangelen på væske. Vi hadde nesten ikke drukket på fire-fem timer, så vi måtte ha en time out før vi kunne begynne på veien ned kraterveggen.

Jeg følte meg som en zombie og dro føttene etter meg.

Etter å ha gått litt nedover satte vi oss på rompa og aket 300-400 meter ned før vi gikk tilbake til Kibo Hut. Hele turen tok ni timer og 45 minutter. Jeg sjekket pulsklokken min og så vi hadde brukt nesten 5100 kalorier på turen. Da vi kom ned, var det å pakke bagen, så ta fatt på neste etappe ned til Horombo hvor vi skulle ha lunsj og overnatte. Her var jeg så gira og i god flyt, kroppen føltes fantastisk, så jeg spurte om vi ikke bare kunne droppe siste natten og fullføre hele turen på fire dager. Guidet likte tanken, så han avtalte med selskapet sitt at vi skulle hentes nede ved gaten klokka 19 samme kveld.

Vel nede ventet det gratulasjoner, øl og diplomet som ett bevis på at jeg nådde drømmen min – å stå på toppen av Afrika, verdens høyeste frittstående fjell.

Vel nede ventet det gratulasjoner, øl og diplomet som ett bevis på at jeg nådde drømmen min

Tips for å bestige ”Kili”

Selv om Kilimanjaro ikke er det mest utfordrende fjellet fysisk, skal en likevel ikke ta lett på oppgaven. Du skal gå drøyt 4100 høydemeter i løpet av 3,5 mil over fire dager. De første dagene er som å gå i norske omgivelser med lett kupert terreng og nydelig natur. Det er den siste natten som egentlig er den vanskelige biten. Så det er en fordel å være i normalt god form når man drar og gjerne ha gått mye i lange, bratte motbakker – gjerne i fjellet. Og bli vant til å gå med sekk.

Du bærer ikke din egen bag, men du må ha en dagssekk med deg hver dag. Den skal inneholde klær, vann (ca. tre liter til gåturen), lunsj, kamera og så videre. Alt det du trenger for å ha det greit på veien opp. Det er nok ikke terrenget som er det utfordrende ved denne turen, men det at lufta blir veldig tynn. På toppen må du puste dypt to ganger for å få inn like mye oksygen som i lavlandet. Dette kan være utfordrende og man kan lett få ”panikk” ved at det er vanskelig å puste.

Man kan lett få ”panikk” ved at det er vanskelig å puste.

Veldig mange får også høydesyke når de kommer i høyder over 3000-3500 moh. Høydesyke kan gi deg hodepine, kvalme, svimmelhet, diaré og oppkast. Du kan føle deg utmattet og ikke kunne gjennomføre. Ha alltid med høydesyketabletter i tilfelle du blir dårlig, da de kan gjøre det bedre. Det er ikke så mye du kan gjøre, men en ting for å unngå å bli dårlig er å drikke mye vann og gå sakte. Jeg gikk alltid én og én fotlengde. Å gå i så rolig tempo er utfordrende og det er lett å bli overivrig. Det er alltid forbundet en viss risiko ved å bestige så høye fjell og hvert år dør det mennesker i forsøket på å nå toppen.

Det er alltid forbundet en viss risiko ved å bestige så høye fjell og hvert år dør det mennesker i forsøket på å nå toppen.

Jeg erfarte at jeg hadde altfor mye klær med meg. For en seks dagers tur (som de aller fleste booker) holder det med et par tekniske t-skjorter og to sett med superundertøy til de kaldere partiene. I tillegg må du ha gode fjellsko og de må være gått inn. Joggesko kan brukes på de lavere høydene. Du må ha ei god vind og vanntett jakke og turbukse for å takle regn og snø. Det vil bli kaldt og du må også forvente å bli noe våt, selv i fint vær. Ei dunjakke og Ullvang-genser hjalp meg godt mens jeg var i campene og slappet av. Ellers må du ha gode hansker, lue, buff og hodelykt 8i og med at toppturen går på natten).

Jeg erfarte at jeg hadde altfor mye klær med meg.

Camelback er en stor fordel å ta med seg på turen da den kan pakkes i sekken og rommet mye vann. Ellers bør du pakke ned ting du tror du kommer til å ha bruk for av sokker, klær, førstehjelpspose, dopapir (dette finner du ikke på vei opp!) osv. Ta gjerne med ei bok eller yatzy om dere er flere, for det blir lange dager der oppe, spesielt alene. Jeg hadde ikke bok eller noe annet med meg. Jeg hadde mobilen med spotify, men det er ikke nett og vanskelig å få ladet på veien, så et par solide powerbanks er perfekt å ta med. Og ekstra batteri til kameraet! Det skal også sies at man må tipse ”crewet” som har hjulpet deg under turen, og dette utgjør ca 200-300 dollar, så ha med kontanter.

Ha en god tur – det er verdt hver eneste kalori!