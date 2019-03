Kristiansander vant NM-gull

Det milde sørlandske lynnet og sørlendingenes tendens til å ville vende det motsatte kinnet til, er muligens årsak til at det er lenge siden Kristiansand sist kunne skilte med norgesmester i bryting. Sist helg tronet endelig en sørlending øverst på pallen, da Islam Sjoldajev tok Kristiansand Bryteklubb sin første norgesmestertittel i bryting. Han vant i ungdom 92 kg.

Fra Kristiansand Bryteklubb stilte også Mansur Beksultanov og Turpal Yusupov. Disse kom hjem fra norgesmesterskapet med en sterk sjuende- og niendeplass.

Utenfor syne og godt gjemt i kjelleren i Gimlehallen har det de siste årene vokst fram et aktivt brytemiljø. Kristiansand Bryteklubb er kun tre år gammel, men teller allerede over 100 medlemmer og opplever en stadig pågang av nye interesserte.

Kummerlig

Lokalene er små, ventilasjonen dårlig og de gamle lysrørene i taket synger på siste verset.

– Det er sånn vi liker det. Bryting er ikke luksus, men hardt arbeid og harde tak, sier Bernt Thoresen, en av de to trenerne i Kristiansand Bryteklubb.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kristiansand Bryteklubb

Blomkålørene hans bekrefter utsagnet. Du blir ikke pen av bryting, men kommer i god form. Dette er en krevende idrett som stiller store krav til fysiske og mentale ferdigheter. Det er ikke for alle å gå inn på en matte for å møte en motstander som vil gjøre sitt beste for å rive av deg hodet. Det gjør det ikke lettere at matten er omgitt av mennesker og det eneste du har på deg er en liten, tettsittende trikot.

– Bryting er ikke for alle, men for dem som har vilje og evne til å tåle litt ubehag og som liker å trene hardt, er bryting perfekt, understreker Bernt Thoresen.

Kristiansand Bryteklubb

– Bryting er en ærlig idrett hvor svakhetene dine blir hurtig avslørt. Du kan ikke komme på trening hos oss og tro at du kan surfe gjennom, sånn funker det ikke, men når du er blitt klar over svakhetene, kan du gjøre noe med dem. Det er slik du blir god, poengterer Thoresen og følger opp:

– Slik var det også med Islam. En norgesmestertittel i bryting er det ingen som gir deg, den må du ta. Vi er stolte av Islam og den innsatsen han har lagt ned.

Godt klubbmiljø

Undertegnede er trener sammen med Bernt Thoresen. Vi har fått et veldig godt miljø i klubben og vi har mange medlemmer som jobber bra, både Islam og de andre utøverne får god sparring og nivået vil utvikle seg ytterligere i årene som kommer. Vi kommer til å få flere mestere i årene som kommer.

Kristiansand Bryteklubb

Barne- og ungdomspartiene våre er populære og vi har sluppet unna hyppig rotasjon av medlemsmassen, som er noe mange små idretter sliter med. Dette gjør at framtida ser lys ut for klubben. Vi har flere utøvere som vi forventer kommer til å gjøre det bra i årene som kommer. Faktisk så hadde vi ingen intensjon om å ta dette mesterskapet med hjem.

Planen vår er å utvikle bryterne gradvis og først må vi lære de å angripe og tørre å prøve på grep. Utøverne som vi sendte av gårde til NM i helga, har faktisk ikke trent på å forsvare seg. Vår filosofi er at bryting skal være actionfylt og spennende. Dersom vi lærer utøverne forsvar først, vil de være redde for å angripe og for å prøve på grep. Det må vi unngå. Det er veldig gøy for Islam at han vinner, men man skal ikke frykte å tape. Historien har vist gang på gang at den motstanderen som aldri gir seg, er den som er vanskeligst å nedkjempe.