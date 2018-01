18-åring forlenger med Vindbjart

VENNESLA: Daniel var det første IFO-produktet som ble «klekket» ut i Vindbjart. Og med det ferdighetsmessig grunnlaget som da ble lagt i tidlig alder, ligger alt tilrette for en stor fotballkarriere. Det er vi sikre på.

Daniel debuterte allerede som 14-åring i 2. divisjon. Og han scoret sogar ett mål på straffe i debuten. Han «fikk» faktisk straffen av den målkåte målmaskinen, Øyvind Gausdal. Det var stort for Daniel og resten av bygda.

Som nybakt 18-åring har han allerede fått relativt god erfaring med 2 divisjon. Og det på tross av lange skadeperioder. Han rakk også fire kamper på G15-landslaget før skadene satte en midlertidig stopper for fotballspill. Disse lange skadeperioder har dessverre ødelagt en del for utviklingen. Men unggutten har benyttet skadeperiodene godt, noe han vil få igjen for i tiden som kommer.

Vi vet at storklubber og agenter har Daniel på blokka. Nå er det bare å vente på det store gjennombruddet. For går det som vi håper og tror, så kommer det i sesongen 2018. Følg med, følg med!