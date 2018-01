KIF i nedrykksfare etter nytt tap

BERGEN: Kristiansands målkonge er tilbake på parketten etter snart to måneders avbrekk. Det var i kampen mot Lillestrøm 19. november at han pådro seg brudd i en finger. I Haukelandshallen lørdag ble han igjen KIFs toppscorer med åtte mål og kåret til banens beste.

Selv om det var et hyggelig gjensyn med Schultz Hansen, var kampen mot Viking TIF en heller sørgelig affære. KIFs ellevte tap er også sesongens hittil verste med 14 baklengs. Bergenserne, som kom fra 2. divisjon før sesongen, skulle i teorien være en overkommelig motstander for kristiansanderne. Men vikingene mellom de syv fjell har vist at de kan bite fra seg i 1. divisjon.

Fakta: KAMPRAPPORT VIKING TIF-KIF 37-23 (28-18) Lørdag 13. januar, Haukelandshallen 1 + 2 Dommere: Iselin Tøraasen og Jannicke Henriksen Kirkelund KIF-spillere (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (8, herav 2 straffe), Sindre Rosseland Sørli (5), David André Rui (4), Aleksander Halkjelsvik Aabel (3), Jostein Pedersen (2), Erlend Årstein Hansen (1), Simen Neset, Øyvind Frigstad, Jesper Brekke Hansen, Adin Sehovic, Kristian Nordvik Thyssen, Christoffer Ryder Lislevand, Bendik Holstad og Kristian Malerød Larsen. Lagleder KIF: Tihomir Baltić. Toppscorer Viking TIF: Kenneth Drage Berntsen (9). Lagledere Viking TIF: Jonas Gudmundsen Lund og Morten Fjeldstad. Utvisninger: KIF 4 x 2 min. og Viking TIF 2 x 2 min. Banens beste: Sebastian Schultz Hansen (back, KIF Håndball) og Pål Schaltz Kalvenes (keeper, Viking TIF).

Det ble også KIF-tap på hjemmebane mot bergenserne i september, men da med «bare» tre mål. Men lørdag 13. januar kunne like gjerne vært «fredag den trettende» for Kristiansands håndballherrer, slik bortekampen utviklet seg.

Bøttet inn mål

Det ble en målrik kamp, det skal sies. 28-18 til pause er friskt (1,5 mål i minuttet). Bare synd det var i vertenes favør. Det var Viking TIF som åpnet scoringsballet. KIFs målhungrige bakspiller Schultz Hansen svarte. Men etter at Sindre Rosseland Sørli (nest best på KIFs scoringsliste med fem mål) hadde utlignet til 2-2 snaue fem minutter ut i kampen, sa vikingene i realiteten takk for følget.

Innen Jostein Pedersen avsluttet med omgangens siste mål, hadde den orangekledde horden hamret inn hele serier med scoringer. På det meste med syv mål på rappen. Men det skulle bare bli verre, med en marerittstart av en andreomgang, der vertene scoret seks ganger før gjestene fikk sukk for seg. Da med en scoring av Aleksander Halkjelsvik Aabel (tremålsscorer). Tallenes tale er klare, til sammenligning scoret KIF bare fem mål (!) i hele sisteomgangen. Kampen sett under ett, så var det ikke én nettkjenning fra kant og bare fire mål fra linjespillerne. Og sluttresultatet 37-23 er ikke hyggelig lesning for andre enn bergensere.

Derfor gikk det galt

– Vi kom aldri inn i kampen. Vi er for dårlige bakover, som vi tar med oss fremover. Og vi gjør ikke det vi har blitt enige om, oppsummerer åttemålsscorer Schultz Hansen, som har fått ØIF-forstrekningen David André Rui, omskolert venstrekant, som «kollega».

Sammen skal de dele på venstre og midt back-posisjon. – Vi får et dårlig resultat fordi spillerne ikke var klare for å krige - i 60 minutter. Viking kriget for hver ball, det var den store forskjellen. Vi kan ikke vinne når vi spiller på denne måten, sier en skuffet KIF-trener Tihomir Baltić, som etterlyser mer killerinstinkt og vinnervilje i spillerstallen.

Et være eller ikke være

En rufsete fjorårssesong endte med syvendeplass i serien, mot sjette året før. Denne sesongen må alle tidligere ambisjoner om å klatre videre oppover på tabellen vike, for høstens resultater har vært nedslående, mens andre halvdel av sesongen har fått en brutal start.

– Første pri er å komme over nedrykksstreken, sier KIF-kaptein Adin Sehovic, som hadde jobben bakerst i Bergen sammen med målvakt Simen Neset. Sehovic er nå tilbake etter kneskaden han pådro seg i kampen mot Haugaland 8. oktober.

Med åtte gjenstående kamper begynner det å haste for KIF-herrene om de ønsker å være i norsk topphåndball neste år. – Alle kamper vil være finale fremover. Nå må vi bare trene og snu trenden, sier KIF-kapteinen.

