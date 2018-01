Venndøl med knockout-seier i MMA-kamp

NYKØBING, DANMARK: Det er november, onsdagstreningen er unnagjort for Spartacus og som alltid blir det mye hyggelig prat etter treningen. Vi snakker løst og fast om hvilke stevner vi skal sikte oss inn mot med tanke på treningsmengde og hvilken type trening vi skal prioritere. Vi visste at det var et stevne i Danmark 13. januar på en liten plass som heter Falster (Nykøbing) som er på innbyggertall like stort som Vennesla. Om du ikke er geografisk godt kjent, så skiller kun bokstaven B og P byen Nykøbing (Danmark) og Nykøping (Sverige).

Imponerte i forrige stevne

Tanken var egentlig å vente med denne turneringen da det ble litt tett på jula, og som vi vet i kampsport er vi delt inn i kilosklasser, og per i dag finnes det vel ikke en kampsportutøver som ikke elsker mat. Men etter litt drøfting og for og imot, landet vi i klubben på at Inge Paulsen skulle delta på stevnet. Nå er det ikke en selvfølge at om du vil så får du lov å delta på MMA-galla, som er et av Europas største stevner. For å delta må det være noen kriterier som oppfylles, men for vår del var det ikke så vanskelig da Paulsen gjorde kort prosess i MMA-galla vol. 3 da han stoppet motstanderen i første runde. Så vi hadde allerede en stående invitasjon.

Privat

MMA-galla har for øvrig produsert flere UFC-utøvere, mest kjent er kanskje Emil «Vallhall» Meek.

Inge Paulsen måtte ned i 93-kilosklassen, og hadde da to måneder på å ta av seg ti kilo. Det er helt ok når vi snakker om såpass høy vektklasse, tre-fire kilo forsvant i badekaret kvelden før kampen.

Kampdagens program

08:00 Frokost (for de som kan tillatte seg det)

11:00 -12:00 Innveiing-/legesjekk

12:00 -15:00 Justering av vekttap

15:00 -15:30 Regelmøte

15:30 -17:30 Justering av vekttap og hvile

18:00 -19:45 Forberedelse til kamp

Sportslig sett var det nok en suksess å avlegge Danmark et besøk (siden MMA er ulovlig i Norge) og at Viaplay kunne bevitne dette var selvsagt ingen ulempe.

Paulsen hadde kamp nummer tre på fightcardet og vi visste at motstanderen kom til å bli den største utfordringen så langt i karrieren. Motstanderen trener hos Frontline som er Norges største klubb (Oslo). At han trener sammen med Emil Meek, Hamlet, Kenneth Berg, Håkon Foss, Monsen Bahari og Jack Hermansson er ey statement på at vi møtte en utøver med meget gode kvaliteter, noe også kommentatoren på Viaplay kunne bekrefte med at Cage Warriors muligens var neste arena for William Werenskiold (motstanderen).

Privat

Klar kampplan

Før kamp var vår kampplan å ta ned William for så å avslutte kampen med ground and pound, som er en dominerende posisjon der dommeren stopper kampen om ikke motstanderen kan forsvare seg. Lite visste vi at William hadde kun trent på defense for nedtakinger da de hadde studert tidligere kamper til Paulsen fra EM og MMA GALLA. Første runde var konstant press fra Paulsen for å få takedown, men det lyktes ikke og vi måtte skrinlegge plan A.

Privat

Vi bestemte oss for å ta kampen stående med konstant press i runde to, noe som ga god uttelling. Paulsen ble truffet hardt med uppercut før han klarte å lukke avstanden og fikk sendt av gårde en høyre sving som rystet William såpass mye at Paulsen stupte inn for en takedown. Her fikk Paulsen en dominerende posisjon og presset såpass hardt at motstanderen valgte å «tappe» som signal på at han ga opp. Det viste seg at William hadde brukket kjeven etter høyresvingen fra Paulsen, så det ble seier på TKO (teknisk knockout).

Privat

Gleder oss til nytt stevne

Lille Vennesla har igjen satt seg på kartet og publikum, kommentatorer og arrangøren liker det vi leverer og vil gjerne ha oss tilbake på MMA GALLA VOL. 5, som blir før sommeren. Da får vi håpe at vi kan fylle opp en buss med fans/supportere for det er faktisk «deilig å være norsk i Danmark»!

Sitat William Werenskiold: «Det blir en del suppe i tiden fremover» .

PS! Sørlandets Kampsportsenter hadde to utøvere som begge vant sine kamper. Alle kampene kan ses på Viaplay i reprise.

