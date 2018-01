Laksekongan med ny turneringsseier

KRISTIANSAND: I januar var det tid for å starte det nye året med futsalturnering i Gimlehallen. Det var stor spenning om hvem som kom til sluttspillet da det var flere gode lag med. Størst spenning var det nok mellom NM-vinner Lund Futsal, Laksekongan og Albbos da disse lagene pleier å komme langt. Avdelingsleder Fredrik Fredriksen kommenterer:

– I pulje 1 var Volvo240 og Hvalfangst favoritter og disse lagene innfridde. Hvalfangst gjorde det bra som nykommer i forrige turnering og ville følge opp denne gangen også. Disse to lagene gikk videre til semifinalene selv om de fikk bedre motstand enn forventet i puljespillet. I pulje 2 var det duket for revansjeoppgjør mellom NM-finalistene Lund Futsal og Laksekongan, i tillegg ville Albbos ha et ord med i laget.

Norgesmester Lund Futsal var imidlertid ikke på vanlig nivå og tapte alle sine kamper, bortsett fra en walkover-seier. Laksekongan var bunnsolide og gikk til semifinalene med full pott og ingen baklengsmål. De fikk følge av Albbos til semifinalene.

Volvo240 og Laksekongan var utilnærmelige i sine semifinaler og dermed hadde vi de samme finalistene som i desember-turneringen. I turneringen i desember måtte finalen mellom disse to lagene avgjøres på straffe, denne gangen ville Laksekongan det annerledes og knuste Volvo240 i andre finaleomgang og vant til slutt 4-1. Det ene baklengsmålet var det eneste som Laksekongan fikk i mot i hele turneringen selv om deres faste keeper ikke var med denne gang.

– Gøy med nok en seier, sier en fornøyd Christoffer Myhre og fortsetter:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Ekstra gøy at vi fikk revansje mot Lund Futsal i gruppen etter finaletapet i NM.