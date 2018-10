Skipresidenten åpnet rulleskianlegg på Vegårshei

VEGÅRSHEI: Røste åpnet tirsdag kveld det nye anlegget for rulleski- og skiskyting på Vegårshei. Det er laget en asfaltert rundløype på to kilometer med moderne snøproduksjon og et tilhørende skiskytteranlegg. Anlegget har kostet over 100 millioner.

Det var bra med folk som hadde møtt opp, og det var i tillegg taler fra ordfører, vara-fylkesordfører og leder av Vegårshei idrettslag. Det var også en uformell skyte-konkurranse mellom politikere, idrettslagsledere og unge utøvere.

Inge Lines

