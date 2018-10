Gimletroll er klar for en sunnere fotballcup

KRISTIANSAND: Målet er ikke bare å lage en fotballfest for små og store, men også slå et slag for folkehelsa.

– Eat Move Sleep Cup er et av årets største arrangementer, og vi gleder oss til å vise alle besøkende hva vi står for. I motsetning til de fleste andre cuper, vil det for eksempel bugne av sunne og næringsrike mat- og drikkealternativer. Videre har vi kuttet ut mesteparten av usunne produkter, og i tillegg vi har en morsom og lærerik camp som alle barn skal gjennom, bare for å nevne noe, sier turneringsleder Reidun Kathrin Dahl.

En av 37 klubber

Gimletrolls daglige leder Tyge Carlsen supplerer:

– Vi er meget stolte over å få være en av kun 37 klubber i Norge som er plukket ut av NFF til å være Eat Move Sleep-ambassadørklubb. Vi er opptatt av å profilere oss som en idrettsklubb som i tillegg til å motivere og legge til rette for lek og fysisk aktivitet, også formidler gode holdninger og sunne kostholdsvaner. Og det er ikke under helgens cup, men gjennom hele året, forteller Tyge Carlsen, daglig leder i IK Gimletroll.

– Som Norges største særidrettsforbund har Norges Fotballforbund et stort samfunnsansvar. Ikke minst når det kommer til folkehelsa, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt.

Trippelt fokus

Status i dagens Norge er at 15-åringer er mindre fysisk aktive enn 70-åringer, spesielt unge sover alarmerende mye mindre enn før, og vi spiser ikke langt i fra nok frukt, grønnsaker, bær, fisk og grove kornprodukter i henhold til myndighetenes kostholdsråd,

– Med inspirasjons- og kunnskapskonseptet Eat Move Sleep setter vi derfor fokus på kombinasjonen av riktig kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Hver for seg er de viktige, sammen er de nøkkelen til godt humør, trivsel og overskudd – noe alle trenger enten det er på idrettsbanen, skole, jobb eller på fritiden. Skal vi lykkes, er vi helt avhengig av at dedikerte og samfunnsengasjerte klubber som IK Gimletroll går foran og viser vei, fortsetter Bjerketvedt.