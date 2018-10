Vigør – en vital 100-årsjubilant

Sist fredag hadde FK Vigør invitert til Galla fest i Caledonien Hall. Hotellet lyste opp i byen med hvite og «brune» lys, siste forberedelser var unnagjort og 19.30 satt 340 gjester til bords, spente på hva kvelden ville bringe.

Tore Løvland, en ekte Vigører, hadde påtatt seg det store ansvar å lose oss trygt gjennom kvelden. At han er suveren i den rollen vet vi alle, men da han kom gående gjennom lokalet og sang den gamle vigørsangen godt hjulpet av koret Gaasehud, var standarden satt.

André Vaalers opplesing av klubbens aller første styrereferat, akkompagnert med pianomusikk og Gaasehud, ble starten på en fantastisk reise gjennom klubbens 100-årige historie fra scenen.

Mange bidrag

Men det var flere som skulle bidra utover kvelden og gi de 340 feststemte gjestene gåsehud.

Varaordfører Jørgen Kristiansen åpnet med å fortelle hvilken betydning klubben har og har hatt i Kristiansand kommune. Da Ragnar Wivestad skulle hilse forsamlingen på vegne av Vest Agder Idrettskrets, reiste hårene seg igjen da han kunne fortelle at han hadde vokst opp i samme lokalet i Gyldenløves gate som klubben ble stiftet. Primus motor Rolf Hagen som i 1918, kun 17 år gammel, stiftet klubben var Ragnars grandonkel. Dette var med å gi kvelden en brun tråd, gjennom 100 års historie.

Kjell Johnsen og Arne Martinsen holdt flotte taler og hilsninger fra Agder Fotballkrets. Ylva Olaisen inntok scenen og leverte musikalsk innslag av topp klasse før det var tid for middag. En time hvor det i tillegg til inntak av føde ble god anledning til å hilse på dem i klubben, som du spilte sammen med, var trener til for 10, 20 og kanskje 50 år siden.

Ny Vigør-sang

Etter middag var det klart for premiére på « Styrke og Ære», en sang skrevet av Kristian Landmark og sunget av Stein Roger Sordal. Det har aldri vært så høyt under taket før i Caledonien Hall. Sara&Arash gav oss enda flere musikalske opplevelser. FK Vigør har vært kjent som «talentfabrikken» i byen og dette ble bekreftet da det ble presentert en video på storskjerm som presenterte 25 spillere fra Vigørsom har spilt på øverste nivå i norsk fotball.

Videre var det talkshow hvor Tore hadde med seg et stjernespekket panel med Leif Otto Paulsen, Thom Jarle Thomassen, Eivind Tellefsen og Per Haugedal i fire brune stoler på scenen. Med glimt i øyet ble gjestene servert den ene perlen av en historie etter den andre.

Styreleder trakk spesielt frem to personer i sin tale denne kvelden. Rolf Hagen var 17 år da han stiftet klubben, 100 år etter har klubben mange ungdommer med brennende engasjement. Mathias Navgjord var 19 år da han for snart tre år siden ønsket å få styret og klubben med på OGSY-prosjektet i Kenya hvor vi støtter en fotballklubb blant annet med utstyr. En videohilsen fra våre venner i Kenya gav mange en våt øyekrok. Mathias en av mange unge i klubben vår som setter vårt verdisett på kartet.

Helleren ble æremedlem

Det er vanskelig å trekke frem enkeltpersoner på en slik kveld. Men styret ønsket å hedre en som var til stede denne kvelden. Berent Helleren, en 63 år ung mann som startet sin karriere i klubben som sjuåring er like aktiv og interessert i klubben, lokalmiljøet og medlemmene våre. Han er med på barneidretten med opptil 70 barn under fem år, sitter i styret og er ikke minst en absolutt atlet på curlingbanen hver tirsdag.

Da han også var med i arrangementkomite til denne Gallafesten, ble han på formiddagen kontaktet og spurt om å bidra til å dele ut blomster til en helt annen. Da styreleder gav mikrofonen til Berent Helleren og spurte om hvor lenge han hadde vært aktiv i klubben, kom den første applausen. Stående med blomster i handen og en styreleder som gikk over på andre siden for å hente noe som lignet ett gavekort og diplom fattet gjestene at en heder var på vei.

Berent Helleren skjønte så at det var han selv som skulle ha blomster, gavekort og ikke minst et bevis på æresmedlemskap i FK Vigør. Takketale var unødvendig, samtlige reiste seg og gav den største jubel som var mulig til en person som har betydd mye for fotballmiljøet og klubben. For det er vi som skal takke, Berent Helleren.

Et solid og verdig arrangement gjennomført til 20 i stil var unnagjort, men festen, den fortsatte til langt på natt.