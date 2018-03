Min treningshverdag startet allerede i 6. klasse. Da begynte jeg å spille håndball i min barndomsklubb, Vindbjart. Etter mange år på håndballbanen i blå drakt, tok jeg steget videre da jeg begynte på idrettslinja ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG).

I mine ungdomsår spilte jeg først for Våg, deretter for AK28. Som senior har jeg spilt for både Nordstrand og Bækkelaget. Uheldigvis har min håndballkarriere vært preget av mye skader. Blant annet fikk jeg en komplisert skulderskade som førte til operasjon og som gjorde det umulig for meg å fortsette med håndballen. Denne skaden medførte at jeg måtte tenke nytt omkring trening, noe som resulterte i at jeg begynte med crossfit.

Privat

Lidenskapelig forhold til trening

Ettersom skulderskaden førte til at det ble mye alternativ trening i årene hvor jeg spilte håndball, gav dette meg et forsprang hva angår fysikken min. Grunnen til dette er at jeg benyttet tiden til å trene mye styrke. Jeg har også alltid trent mye med gutter og konkurrert mye mot dem, noe som har ført til at jeg har løftet tyngre og mer enn mange andre jenter på min alder.

Kjæresten min, Eirik Köpp, har også pushet meg svært mye når det kommer til trening. Han spiller for øvrig håndball i Bundesliga i Tyskland, og har hjulpet meg til å bli enda sterkere og bedre trent.

Privat

Min lidenskap for trening førte til at jeg etter tre år på KKG valgte å ta et årsstudium i idrett ved Universitetet i Agder (UiA). Dette er også noe av bakgrunnen for at jeg i 2015 flyttet til Oslo. I Oslo begynte jeg å studere til en bachelorgrad i fysioterapi ved OsloMet. Denne graden fullfører jeg nå til sommeren.

Privat

Crossfit - en åpenbaring

Etter å ha blitt overtalt av flere av mine nærmeste venner som driver med crossfit, startet jeg med denne idretten sensommeren 2017. Dette har jeg ikke angret et sekund på!

Det er vanskelig å beskrive hva som gjør crossfit så gøy. Trolig har det noe å gjøre med det store spekteret av øvelser og alle de ulike ferdighetene som kreves for å gjøre det bra i idretten. Dette gjør også idretten krevende og gir dermed en større følelse av mestring.

Gøy å klare muscle-ups i ringer i fjor sommer:

Det unike og sosiale miljøet på boxen inspirerer og motiverer til at man yter sitt beste, og man får lyst til å dra på trening kun for å henge med flotte mennesker. Jeg har selv fått oppleve å bli tatt godt i mot som fersk i gamet. På CrossFit Oslo er det en kultur for å løfte hverandre frem, en kultur jeg er stolt av å være en del av.

Privat

Videre er det selvsagt morsomt å få trene og konkurrere mot noen av de beste crossfit-utøverne i Norge. I Open-økten 18.4 fikk jeg teste meg selv ved siden av den beste kvinnelige utøveren i Norge, og den sjuende beste i verden: Kristin Holte.

Open 2018

CrossFit Open2018 kom litt tidlig for min del. I september 2017 hadde jeg en operasjon på min akilleshæl. Jeg er fremdeles i rehabilitering etter denne skaden og hadde derfor ingen forventninger om å kunne delta på Open 2018. Derfor var gleden stor når det kom økter som jeg kunne gjennomføre og ikke minst over at det har gått over all forventning!

165 kilo i markløft:

Målet for Open 2018 var å bli topp 100, nå ligger jeg an til å bli topp 30, noe som er utrolig gøy med tanke på at dette er min første gang. Jeg har fortsatt utrolig mye å lære i denne sporten. CrossFit Open 2018 har inspirert meg til å trene enda mer målrettet mot å utvikle meg til å bli en bedre utøver.

Veien videre

Jeg er kjempemotivert for å trene crossfit videre. Jeg er ennå ikke 100 prosent skadefri, men jeg ser veldig frem til å kunne begynne å løpe igjen og trene enda mer spesifikt mot å bli en enda bedre utøver. Mitt største mål frem til sommeren er å lære meg å gå på hendene. Nå trener jeg åtte-ni økter i uka, noe jeg har planer om å fortsette med.

Min treningsmengde og interesse for trening har hatt en stor betydning for livet mitt. Og dersom du spør kjæresten min eller familien min, vil de trolig si at det er litt for mye fokus på trening. Men det er dette jeg elsker å drive med!

Siden jeg er ferdig med bachelorgraden i fysioterapi denne sommeren, skal jeg til høsten ut i 100 prosent turnus. En slik hverdag krever enda bedre og mer strukturert trening. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har lært og fått oppleve til nå. Ikke minst er jeg takknemlig for at jeg får dele min treningshverdag med mine bestevenner!

Privat

Dersom du vil se mer til meg og min treningshverdag, må du gjerne følge meg på Instagram: @ingridhodnemyr.