Donn og Gimletroll forener kreftene

KRISTIANSAND: Det er snart ti år siden byen hadde et lag i toppfotballen på kvinnesiden, og selv om Gimletroll spilte kvalifisering om opprykk til 1. divisjon både i 2015 og 2016, har det vært langt mellom høydepunktene for kristiansandsklubbene.

– Vi har sittet på hver sin tue uten å egentlig komme noen vei, og samarbeid har vært vanskelig å få til. Samtidig har de mest ambisiøse spillerne reist ut av byen for å få oppfylt drømmene sin, sier daglig leder i Gimletroll, Tyge Carlsen.

Nå har rivalene samlet kreftene i Gimletroll, som dermed er klar for sin 11. strake sesong i 2. divisjon. Med tilførsel av spillere, trenere og støtteapparat fra Donn er det blåst liv i gamle drømmer om toppfotball i byen igjen.

– Dette betyr ikke at vi med ett har et topplag i byen, men vi i hvert fall et mye bedre utgangspunkt for å lykkes, sier Carlsen, som lover at sammenslåingen skal bli svært synlig for publikum.

– Det kommer vi forhåpentlig tilbake til om ikke lenge, sier han hemmelighetsfullt.

Ole Martin Haukedal

Dialog siden august

Selv om “fusjonen” nok kommer svært overraskende på omgivelsene, har det vært dialog mellom klubbene i flere måneder. Etter planen skulle sammenslåingen ikke skje før i 2020, med noen innledende tiltak i år, som for eksempel felles rekruttlag i 3. divisjon og samarbeid i Dana Cup. Men da Gimletrolls A-stall var redusert til 15 spillere i slutten av januar, tok klubben kontakt med Donn for å få fortgang i samarbeidsplanene.

– Vi så på flere muligheter, og var egentlig innstilt på at en av mulighetene var å trekke laget. Men i løpet av samtalene med Donn så vi i begge klubber at det beste tilbudet for jentene ville være å samle oss i Gimletroll, sier Tyge Carlsen.

Klubben måtte også trekke herrelaget i fjor på grunn av for få spillere i gruppa, og har gjort et styrevedtak som sier at den ønsker et kvinnelag i toppfotballen. Da skal det også satses deretter.

Rike tradisjoner

For Donn er situasjonen annerledes. Klubbens ungdomsavdeling vokste med 150 spillere da avtalen med Start trådte i kraft 1. januar, og herreavdelingen lever fortsatt i beste velgående.

– Vi hadde klart oss greit alene i Donn også i 2019, men jeg tror vi hadde angret om et år dersom vi ikke hadde gjort dette nå. Vi ser at med de andre fokusområdene klubben har akkurat nå, vil vi ikke kunne tilby jentene det beste, sier styreleder Terje Ekebakken.

Roar Tolfsen

Han forstår at det er mye følelser knyttet til å legge ned avdelingen. Tross alt har de blå og hvite rike tradisjoner på kvinnesiden, med to perioder i Toppserien og cupfinale i 1994 som høydepunkter.

– Jeg tror utallige potensielle samarbeid har strandet nettopp fordi man ikke har blitt enige om hvilken klubb som skal ta satsingen. Ikke alle donnere er fornøyd med valget, og det forstår jeg. Men hvis vi mener noe med at vi vil ha jentenes beste i tankene, og at klubbtilhørighet derfor er likegyldig, var dette det beste alternativet, sier han.

– Den beste løsningen

Midtstopper Ingrid Akselsen sier at hun var skeptisk da forslaget kom på bordet for et par uker siden, og at det er kjipt å måtte “gi opp” Donn.

– Men jeg ser at dette tross alt er den beste løsningen. Det er klart at når klubbene samarbeider vil resultatene bli bedre. Den første uka på trening bar preg av at mange spillere og trenere skulle bli kjent med hverandre, men jeg håper at samspillet sitter når sesongen starter, sier 18-åringen.

Anders Jensen

Hun forventer at det blir fremgang å spore sammenlignet med fjorårssesongen, da Donn ble nummer ni i 2. divisjon.

– I beste fall klarer vi å kjempe i toppen! sier hun optimistisk.

Økt konkurranse

En av hennes nye lagvenninner, Charlotte Haddeland (19), liker det som nå skjer.

– Jeg tror dette slår ut positivt for damefotballen. Et sørlandslag som vi med tiden ønsker å fremstilles som, håper vi vil være et mål for mange unge jenter, sier hun.

At hun nå får økt konkurranse om plassen på 2. divisjonslaget, mener hun er til det beste.

– Det vil igjen heve nivået, og jeg forventer at vi skal bite godt fra oss og spille god og attraktiv fotball i år. Jeg håper og tror ukene fremover vil gi oss mange gode svar, sier hun, vel vitende om at over 30 spillere nå skal slåss om 11 plasser i startoppstillingen:

– Det er en god idé å samle en rekke gode spillere på ett lag i stedet for å kjempe mot hverandre, sier hun.

Gimletroll åpner sesongen med bortekamp mot Urædd søndag 28. april.