Ærestegn i gull til Terje Larsen

Dette var det siste ærestegnet som ble delt ut i kretsens 101 årige historie. Fra og med 1. januar 2019 er Vest-Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets slått sammen til Agder idrettskrets. Det samme gjelder for bedriftidrettskretsene i de to fylkene.

Terje Larsen mottok ærestegnet med følgende begrunnelse:

«En kompetanserik og erfaren organisasjonssjef. En lyttende person med innlevelse, redelighet og lojalitet for idrettens verdier. Han er løsningsorientert og en handlingens mann for lag og foreninger.

Terje startet sin idrettskarriere som fotballspiller i Vindbjart og ble en respektert spiller på klubb- og kretslag.

Hans yrkeskarriere startet i forsvaret hvor han blant annet var idrettsoffiser på Evje og i Finnmark.

I Finnmark var han også trener for A-laget på stedet.

Han avsluttet karrieren i forsvaret med å ha ansvar for nedleggelsen av militærleiren på Evje og søkte så jobb som organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets hvor han har vært ansatt siden juni 2003.

Han overtok den gang en idrettskrets som trengte fornying.

Med pågangsmot samt definerte og strategiske målsettinger, snudde han økonomien og aktiviteten i idrettskretsen til en positiv forfatning som idretten i Vest-Agder ønsket.

Terje har alltid vært tilgjengelig for idrettslagene når som helst på døgnet, og hans kompetanse har flittig blitt benyttet «døgnet rundt». Ja til og med klokken halv to på natt til 2. juledag fikk han en gang en telefon fra en klubbleder som ønsket hjelp.

Terje har over mange år gjort en formidabel jobb for idrettens i Vest-Agder som har vært av en stor betydning for mange idrettslag, idrettsråd og særkretser i regionen, samt deres medlemmer.

Utallige er de som har nytt godt av hans kunnskap, spesielt innenfor lov- og organisasjonssaker. På dette området var han også en betydelig ressurs for kollegaer i andre idrettskretser og for NIF sentralt.

Under Terje sitt virke og ledelse som organisasjonssjef er det utviklet en sunn økonomi og gode relasjoner til offentlige myndigheter og næringsliv i tillegg til andre samarbeidspartnere.

Det er gjort store fremskritt i et samspill til aktivitet og organisasjonsutvikling for idrettens i Vest-Agder.

Idrettskretsen fremstår i dag som en serviceinnstilt og veldreven idrettskrets. Utallige vil de være som kommer til å savne Terje som leder og samarbeidspartner i og utenfor idretten!»