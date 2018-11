NM-medaljer til KDK-dansere

DRAMMEN: Sportsdans består av to grener, standard og latin. Det er fem danser i hver gren. Når det konkurreres i 10-dans, betyr det at man bedømmes i alle 10 dansene sammenlagt. Klubben stilte med seks par i ulike alders- og ferdighetsklasser.

Zane Ivane som er ny trener i klubben, var for første gang med klubben på konkurranse, og bidro med mye god støtte til alle parene underveis. Klubben har et godt samhold, og det var en fantastisk stemning i salen med KDK-dansere som heiet hverandre frem!

Det yngste paret som deltok fra KDK var Konrad Kolecki (13) og Maria With Kristensen (11). De har danset sammen i et drøyt år, og danser i junior 1 rekruttering. Dette var deres andre utenbys konkurranse. De viste stor danseglede på gulvet, og er et par i fin utvikling!

Mikael Langdal Tørstad (14) og Julia Kolecki (15) gjorde det godt på dansegulvet og vant sin klasse junior 2 konkurranse. Dette var deres siste konkurranse i denne ferdighetsklassen. Etter jul rykker de opp i eliteklassen, og går da også over i aldersklassen ungdom.

Espen Jensen (13) og Dina Høyem-Olsen (12) har danset sammen i 6 år, og har nettopp tatt steget over i eliteklassen. Dette var deres aller første konkurranse som elitepar, og de fikk en flott 3.plass i junior 1 elite. Paret stilte også i junior 2 elite, noe som betyr at de i løpet av dagen måtte danse alle 10 dansene 4 ganger, altså 40 danser. Det er en stor kraftanstrengelse som de besto med glans.

Ole Thomas Hansen (19) og Julie Gudim Bjerkås (17), som nylig representerte Norge i VM 10-dans (voksen), sikret seg gullmedalje og norgesmester-tittel i aldersklassen U21 elite. De tok også med seg en sølvmedalje i voksen elite.

I U21 stilte også ungdomsparet Vetle Kleveland (17) og Norunn Ringvoll (17). Her ble det 3.plass og bronsemedalje. Paret er i høst tatt ut til representasjon i hele tre VM i ungdom (standard, latin og 10-dans). I ungdomsklassen endte de denne gangen opp med bronsemedalje.

Kristiansandsjenta Amalie Aune (15) gikk helt til topps og ble norgesmester i ungdomsklassen sammen med Jens Kristian Auring fra Lillestrøm. Paret danser for NeRo sportsdansere i Lillestrøm (Aune er forsatt medlem i KDK), hvor de trenes av tidligere verdensmestere i 10-dans, Janick og Pia Lundanes Løwe.

For Knut Harald Au (20) og Marthe Lund Ramstad (18) var helgens NM-deltakelse dessverre den siste på en stund. Knut Harald har vært aktiv sportsdanser siden han var sju år gammel, men etter jul blir det militærtjeneste på ham. Å være elitedanser tar mye tid og krever svært mye trening, noe som er vanskelig å kombinere med militærtjeneste. Derfor blir det nå en pause i dansingen - men Kristiansand Danseklubb håper inderlig på comeback etter endt tjeneste!