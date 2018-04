Søgne-jenter vant i Arendal

ARENDAL: IK Grane arrangerte lørdag Arendals-stafetten for 42. år på rad. Arrangementet gikk for seg midt i byen, med veksling og målgang i Pollen. Søgne IL friidrett stilte med fire lag og gjorde på ingen måte skam på bygda. For hvilken idrett er vel mer brutalt ærlig og enkel enn løping? Det hjelper lite med flaks og slue triks og man kan ikke unnskylde seg med smørebom eller feildømt straffespark. Hvem løper fortest under identiske forhold. Enkelt og greit.

Flere sterke prestasjoner

I gutter 10-12 var det litt armer og bein, sykdom og skade, kort tid før stafetten og kun et par timer før start ble en løper i gutteklassen erstattet med ei orienteringsjente fra Søgne og Songdalen o-klubb. Øystein Smemo og Sigurd Wold løp godt på sine to etapper og sendte o-jenta ut på en fjerdeplass, men ikke så mange sekunder bak, på sin tredjeetappe. Vi visste at Selma, som er vant til å løpe i myr og kratt og over stokk og stein, ville holde høy fart gjennom Arendals gater, men som oppmann fikk jeg likevel gåsehud da ho kom først ut av siste sving, etter å ha løpt fra tre gutter og kunne sende Håkon Wiig Fjeld ut i tet på siste etappe. Håkon løp som alltid sterkt og kom først i mål med god margin.

Pga. stor deltagelse i denne klassen ble det løpt to puljer. Etter en suveren seier i pulje en var det derfor litt småsurt at Sørild vant pulje to med fattige seks tidels sekund foran oss. Vi skulle gjerne hatt disse lagene skulder mot skulder i samme pulje.

Nær bronse

Det andre laget i gutter 10-12 løp også meget godt og var ikke langt unna bronseplassen. De som løp i denne klassen var Axel With, Øyvind Holme Kjær, Elias Holmen Berg og Marcus Hedmann. Solid gjennomført av alle.

I gutter 13-14 var det også smått hektisk før start. En av guttene falt og skada seg såpass under oppvarming at han måtte melde pass. Inn kom 12 år gamle Håkon Wiig Fjeld. Jørgen Skartveit Tofte satte standarden på første etappe og veksla først, Håkon Wiig Fjeld forsvarte ledelse på sin etappe og sendte Henrik Romelid ut i tet. Sebastian Støle sikra seieren med en god siste etappe.

Også MHI og KIF Friidrett imponerte i Arendal-stafetten. MHI knuste den gamle løyperekorden i menn juniorklassen og vant ytterligere to seire. KIF-utøvere satte rekord i jenter 13-14 års klassen og i kvinner senior.