Tok selvkritikk etter straffebom

NARDO: Et straffespark som ble misbrukt etter åtte minutters spill var det nærmeste Arendal kom scoring mot Nardo i seriepremieren i 2. divisjon. Dermed endte det med poengdeling.

– Det er veldig svakt av meg, sier Fabian Stensrud Ness etter at han misbrukte sin kanskje aller største målsjanse så langt i år.

Spissen, som har dokumentert superform som målmaskin gjennom hele oppkjøringen, klarte ikke å sette ballen bak Nardo-keeperen da Arendal fikk straffespark før det var spilt ni minutter på Nissekollen stadion i Trondheim.

Skuddet, som gikk til høyre for keeper, var verken hardt nok eller godt nok plassert. Heller ikke returen var det noen som klarte å sette i mål.

Oppstykket kamp

Og det var på mange måter symptomatisk for denne kampen - sett med Arendal-øyne. Verken rytme, tempo, fremdrift eller nødvendig presisjon var god nok. I tillegg ble kampen ekstremt oppstykket av en dommer som reagerte på nærmest enhver form for kroppskontakt. På den annen side: dommeren var konsekvent og blåste like ivrig uavhengig av om det var hjemmelaget eller noen av Arendal-spillerne som kom borti en motspiller.

Fra tribunen kunne det også se ut som om straffesparket Arendal fikk idømt var strengt dømt. Men det er ikke Wilhem Pepa enig i:

– Jeg var i klar scoringsposisjon da jeg ble dyttet overende av Nardos keeper. Det var et krystallklart straffespark, fastslår han.

Selv om det lugget i samhandlingen offensivt, fremstod Arendal solide defensivt. Heller ikke Nardo klarte å skape mye, selv om de satset nokså ensidig på dødballer og lange baller.

–Vi er godt organisert og klarer å holde nullen. Det er i det minste noe å ta med seg fra denne kampen, sier Arendal-trener Mattias Andersson som innrømmer at han ikke er fornøyd - selv om det ble poeng på bortebane.

Tempoet må opp

– Hovedproblemet vårt er tempoet i ballbehandlingen. Dermed blir vi litt for lette å lese. Vi lykkes ikke med å involvere de riktige spillerne, konstaterer treneren som ikke vil legge skylden på baneforhold eller andre omstendigheter.

– Det er ingen krise å begynne sesongen med ett poeng, men vi burde avgjort dette. Spesielt før pause mangler det mye i det spillemessige. Vi er ikke giftige nok. Balltempoet er for lavt, men Nardo gjør det vanskelig for oss. At banen er vanskelig å spille på er likt for begge lag. Det kunne vi løst bedre om vi hadde spilt slik planen var, legger han til.

Nå venter Fløy i cupen hjemme på Norac stadion allerede på onsdag. Det blir en ny, tøff kamp.

– Jeg hadde håpet at vi kunne gjort noen bytter tidligere i dag, slik at vi fikk spart litt krefter til cup-kampen, men dessverre gikk ikke det. Derfor får vi se an hvordan vi kan stille sterkest mulig der også, sier Mattias Andersson.

NARDO - ARENDAL 0-0