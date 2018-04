Dansk dynamitt senket Fløy

ARENDAL: I perioder leverte Arendal festfotball - toppet med to scoringer som burde vært rammet inn da Fløy ble beseiret 2-0 i cupen onsdag kveld.

Rasmus Lynge Christensen ble kampens store spiller med sine to mål - men det var nok av andre som også viste seg frem fra sin beste side i lokaloppgjøret mot Fløy.

Trener Mattias Andersson var superfornøyd med prestasjonen mot hans tidligere klubb.

– I dag er vi gode på alt, bortsett fra at vi burde scoret flere mål med alle de sjansene vi skaper. Vi er bunnsolide defensivt og spiller god offensiv fotball. Det var virkelig moro å se den kvaliteten vi leverte i dag, sier han.

Veldig glad

Naturligvis er han veldig glad for at Rasmus Lynge Christensen nå ser ut til å være tilbake for fullt. Han viste seg igjen frem med eminent teknikk, leken ballbehandling, kreativt pasningsspill - og sylskarp effektivitet foran mål. Den danske kantspilleren smilte etter kampen:

– I dag spiller vi på en god bane og da får vi vist hvor godt lag vi egentlig er. I serieåpningen mot Nardo slet vi med dårlig underlag, et tregt og ujevnt kunstgress og i tillegg en veldig liten bane. Da var det mye vanskeligere for oss å få vårt eget spill til å sitte som i dag, mener matchvinneren.

Han er selvfølgelig fornøyd også med å ha åpnet scoringskontoen for sesongen.

- Det er deilig å komme på tavlen igjen. Det betyr mye både for laget og meg at vi kommer godt igang. Så nå regner jeg med å score hver eneste gang, smiler publikumsfavoritten.

Rullet opp angrep

Han roser medspillerne som rullet opp begge angrepene som han avsluttet i mål, men påpeker at Arendal burde scoret flere ganger, spesielt før pause.

– Vi kunne kanskje ledet med fire-fem mål til pause, og da hadde jo kampen vært helt avgjort. I stedet ble det med bare 1-0, og vi visste Fløy ville komme fremover i 2. omgang, men jeg synes vi håndterte det også på en god måte, sier Rasmus Lynge Christensen.

"Jeg synes vi leverer den beste prestasjonen i Arendal på svært lenge"

— Sune Kiilerich, kaptein

Kaptein Sune Kiilerich er enig med sin landsmann - og også han er svært glad for å være tilbake på Norac stadion.

– Med slike baneforhold så kan vi spille fotball. Da sitter vårt spill som det skal, og jeg synes vi leverer den beste prestasjonen i Arendal på svært lenge, sier Kiilerich.

Se seiersintervju med Rasmus Lynge Christensen og Sune Kiilerich her:

God kontroll

Sammen med midtstopperkollega Petar Rnkovic hadde han god kontroll på Fløys farlige offensive spillere. I tillegg var backene Adi Markovic og Jens Kristian Skogmo stadig med fremover i banen og skapte overtall på Fløys banehalvdel.

– Fløy ble aldri ordentlig farlige. Jeg tror kanskje de ikke hadde et skudd på mål, sier Sune Kiilerich som er glad for å ha fått en bekreftelse på at dette Arendal-laget har et enormt potensial.

– Vi har et meget sterkt lag, det er bare å se på benken vi har. Det er spillere som ville spilt på de aller fleste andre 2. divisjonslag. Når vi også får spille på en rask og god bane, så viser vi også hvor godt dette laget er, sier kapteinen som gleder seg til ny kamp på Norac stadion søndag når Stjørdals/Blink kommer på besøk.

ARENDAL - FLØY 2-0 (1-0)