Gulldryss til Kristiansand i junior-NM

OSLO: Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) befestet dermed sin posisjon som kanskje landets beste breddeklubb, med medaljer i hele fem av åtte klasser. Fire av disse ble gull.

I U21-klassen har KSK mange spillere som gjør det bra nasjonalt, og her ble det gull i begge klasser. Renate Bjerland fra KSK tok finaleseieren for jentene sammen med Kirstine Garder fra Halden. Her tok også Frida Lie og Lea Askeland fra KSK en fin 4. plass. I gutteklassen var det Karl Jørgen Mosvold og makker Åsmund Sunde (Molde) som stakk av med gullmedaljen.

I finalen slo de KSK-duoen (og brødre) Anton og Nils Ringøen 2-0, etter to svært jevne sett. Og alle gode ting er tre, for bronsemedaljen gikk også til KSK, til duoen Torje Thorkildsen og Sveinung Olsen. Disse vant gull i G19-klassen i fjor, men måtte se seg slått av klubbkompisene i semifinalen.

Sina Saltbones

Nils Ringøen stilte også i G19-klassen, da sammen sin faste makker Eivind Brekke. Forrige helg vant de Norgestour, mot mange av landets beste seniorer. Det ble topplassen også i NM, etter å ha overbevist stort i sluttspillet. Dermed sikret de nok et KSK-gull.

Frida Lie og Lea Askeland tapte sin finale, men fikk et flott sølv i J19 (i tillegg til 4. plassen i J21). Og det er absolutt godkjent. Her ble det også en fin 5. plass til Rikke Hagehei Jacobsen fra KSK, som spilte med Thale Hovland fra Mandal.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Tina Flaat Askeland

Også i de lavere årsklassene leverte KSK mange flotte prestasjoner. Det ble nok en medalje i G15, der Leon Lauvland vant gull i sin første NM-deltakelse, sammen med makker Julian Bjørknes (Austrått). I klassen fikk også KSK-duoen Halvor Brekke og Even Aas en flott 4. plass. Elise Munkejord Pedersen og Rikke Maasbach tok en fin 5. plass i J15.

I tillegg til disse hadde KSK flere andre lag som absolutt gjorde en god figur, til tross for forholdsvis kort erfaring i sanda.

Kristiansand Sandvolleyballklubb kan være storfornøyd med NM-innsatsen. Klubben har svært mange gode spillere som utmerker seg nasjonalt, og også spillere som har fått prøve seg internasjonalt (Brekke/Ringøen representerte blant annet Norge i U19-VM i Kina i sommer). I tillegg viser resultatene at klubben har hatt en god utvikling i breddesatsningen, med mange unge talenter, til tross for begrensede ressurser i klubben. Og det lover bra.