Nok et Tjomsland-talent briljerte

KRISTIANSAND: I løpet av forrige uke viste suksesstrener Øystein Tjomsland frem to av de største unghesttalentene Norge har skuet så langt i 2018. Onsdag vant kaldblodshingsten Rappstjernen på Bjerke etter en enorm avslutning, søndag var det varmblodshoppa Thankful som sørget for hevede øyenbryn på Sørlandets Travpark.

– Har dere sett på maken for en siste halve runde! Øystein Tjomsland, Sabeltann, med sitt supertalent Thankful!, nærmest ropte løpsreferent Ola Slåtsveen da supertalentet sprintet ifra sine konkurrenter på lette føtter.

Se Thankfuls imponerende sluttspurt i videoen fra Rikstoto Direkte:

Klokkene viste 1.13 de siste 500 meterne av løpet, og Thankful kom i mål på 1.16,2a/2140 meter. Dette var hoppas andre seier på tre starter, og Tjomsland har allerede satt seg i respekt overfor konkurrentene før sommerens og høstens store årgangsløp. Supertalentet eies av Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe fra Kristiansand.

Hesteguiden.com

Imponerte gjorde også Tjomslands fem år gamle Waxen, som tok sin andre seier på like mange forsøk i regi topptreneren fra Søgne. Til tross for stort terrengtap etter startgalopp var Waxen sterk nok til å runde sine konkurrenter og gå ifra til sikker seier på 1.30,6/2160 meter. Hingsten eies av Pekka Lillbacka, og finnen er verdt noen linjer i seg selv. Lillbacka er nemlig en storentreprenør som har bygd og eier sin egen fornøyelsespark, i tillegg til at han har bygget en egen travbane hvor det kjøres løp èn gang i året, pengestinne Nordic King!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Jeg har truffet ham noen ganger i Oslo sammen med Jørn Nilsen, oppdretteren av Tangen-hestene (Tjomsland har hatt flere gode Tangen-hester i sin trening de siste årene, red.anm), og har blitt litt kjent med ham der. De har hatt problemer med Waxen i Finland og ikke funnet ut av ham, så endte det opp med at vi fikk en forespørsel om å prøve ham. Det takket vi selvfølgelig ja til. Han fungerte imidlertid ikke i det hele tatt da han kom, men nå begynner det å flyte for ham. Kanskje vi kan øyne en Nordic King-deltager om tre-fire år, sier Tjomsland med et smil om munnen.

Hesteguiden.com

Jenny Thygesen har virkelig funnet formen på fire år gamle Championchip. Auksjonsdyringen (ble kjøpt av Tor Birger Krageboen fra Tveit for 400 000 kroner i 2015, red.anm.) gjorde søndag sin andre start i regi Grimstad-treneren, og imponerte med sterk seier. Lars Anvar Kolle kastet loss fra andrepar utvendig midt på den siste langsiden, og den storvokste hingsten slugget seg inn til sikker seier på 1.14,4a/1609 meter.

Hesteguiden.com

Søndagens største overraskelse sørget Grimstad-hesten Satori K. Divic for. Eier, trener og oppdretter Ivana Divic hadde satt den fem år gamle vallaken i toppskikk til helgens oppgave, og Satori K. Divic svarte med å spurte inn til seier på ny personlig rekord, 1.16,5a/2140 meter. Dette var hestens tredje seier for året, men den første siden i januar. Seieren var like overraskende for eieren som for spillerne.

Hesteguiden.com

– Hesten har vært syk og stod med 40 i feber for to uker siden. Jeg hadde derfor ikke den store troen i dag, men kusken serverte ham et perfekt løp, fortalte Divic etter løpet.