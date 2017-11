Orientering er supergøy!

KRISTIANSAND: Det er fredagskveld og det er mørkt og stille i skogen ved Grønn slette i Jegersberg, men det er før 20 ivrige Råtasser inntar skogen!

Råtasser er gruppa for barn opp til 12 år i Kristiansand Orienteringsklubb (KOK). Forrige helg hadde de høstens overnattingstur. Mange aktiviteter ute i mørket, pizza-spising og lek inne stod på programmet.

Supergøy

- Det er supergøy med overnatting! Det beste er at klubben er sammen og at vi er sosiale, sier Johan Andreas Holme (8).

- Det er gøy å orientere kartet og løpe etter postene. Jeg vil løpe orientering når jeg blir stor, hvis jeg får tid, fortsetter han.

Herman Haanes (8) er enig.

- Det er gøy å løpe og lese kart. Det var gøy å løpe i mørket, selv om jeg tråkket i søla, sier han.

Capture the flag

Det er Sandy Hott som leder treningen. Hun blåser i fløyta, første aktivitet, navne-tikken er ferdig. Gruppa deles i to, det er tid for Capture the flag - favoritten til mange! Utstyrt med hodelykt og refleksvest, sprer de seg ut i skogen ved Grønn slette.

Nå gjelder det å snike seg innpå motstander-laget å snappe flagget deres. Ulike taktikker prøves; noen satser på høy fart og stormer fram, mens andre slukker lyset og sniker seg fram i mørket. Det løpes, snubles og plumpes!

Fotball også

– Jeg har løpt orientering hele livet, det er fordi mamma og pappa har vært veldig gode, sier Kasper Hott (8).

Også han like å løpe og lese kart, men han sier han nok skal bli fotballspiller når han blir stor.

– Det kjenner jeg meg igjen i, smiler Sebastian Daland (18), som har tatt turen innom for å prate og spise pizza med Råtassene.

Sebastian er en av KOKs mest lovende juniorer, og for han var det også fotball som var viktigst som ung.

- Det er viktig med allsidighet, og at man prøver ulike idretter, sier Sebastian.

Gøy å løpe i mørket

- Det er veldig gøy med orientering. Jeg har gått Skautrimmen og fikk gullmerket i fjor, sier Ingrid Helland Frøysnes (6).

Hun har akkurat har begynt på Råtass-treningene. En som har vært med lenger er Linea Daland (9).

- Jeg elsker orientering. Det er veldig gøy å løpe rundt i skogen med hodelykt. Jeg ville gå lenger inn i skogen, men de andre turte ikke, sier Linea.

- Jeg har løpt orientering siden jeg var ganske liten. Jeg synes alt er gøy med orientering, bortsett fra når man sitter fast, sier Signe Emilie Lynnebakken (10).

Engasjement

Hovedansvaret for Råtass-treningene har Sandy Hott, og siden hun startet opp treningene for noen år siden har ungene strømmet til. Nå kan det være opptil 30 stykker på treningene.

- Sandy er fantastisk med de unge, hun ser alle og har alltid tid til en liten prat med dem. Engasjementet hennes smitter raskt over på gruppa når treningen starter opp, sier Ingvild Mulen, som er leder i KOK.

Ute i all slags vær

Orientering er jo en utendørsidrett, og selvfølgelig er alle treningene ute. Det legges vekt på at de unge skal bli trygge i skogen, og oppleve hvor gøy det er å være i aktivitet ute. Råtassene trener hver tirsdag, samtidig som resten av klubben. Gruppa deles i to; de eldste har stort sett aktiviteter for å øve på orienteringsferdighetene, mens de yngste har mer fokus på å bli trygge ute i terrenget. Lyst til å bli med på Råtass-treningene? Les mer på www.kok.no.