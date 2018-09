God sesongstart for Kristiansand-dansere

OSLO: Endelig har sesongen startet igjen for Kristiansand Danseklubb. I helga var to av klubbens freestyleutøvere, Linnea Mushom og Daniella Metveit, samt trener Nina Marie Gyberg i Ekeberghallen på FDJ6 Candy Land arrangert av Step Up.

Begge jentene markerte seg godt, og Daniella Metveit danset seg til finale i sin klasse rekrutt u/12 i både singel fast og slow.