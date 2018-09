Kragebeinsbrudd for Krister Hagen

Krister lå i et farlig brudd under endagersløpet Omloop van het Houtland Lichtervelde. Bruddet bestod i seks ryttere. Med 25 km igjen var Krister uheldig og gikk ned i en velt. Det ble tidlig konstatert brudd i kragebenet. Torsdag måtte han operere i Belgia og melder tidlig fredag at operasjonen var vellykket. Nå venter noen rolige uker for Krister også. Her forteller han med egne ord:

– Det var jo først og fremst veldig skuffende å velte. Satt bakerst i en seks-mannsgruppe som ledet med fire mil til mål. Så ble det en liten forflytning mot høyre mens det var sidemotvind og da ble fremhjulet overlappet og jeg hadde balansen på feil side, så jeg gikk rett i bakken.

Team Coop

– Jeg reiste meg opp og prøvde å sette meg på sykkelen for å komme inn i gruppe to. Men kjente at skulderen var vond og at kragebeinet sto rett ut. Så da var det rett i sykebilen.

Team Coop

– Veldig kjedelig å avslutte sesongen slik da jeg endelig var tilbake i form etter Portugal Rundt og Arctic Race. Men sånn er sykling noen ganger og nå får jeg bare være positiv og komme meg tilbake på sykkelen etterhvert. Heldigvis ikke noe å stresse med nå i høst.

Krister har uansett levert sin beste sesong som syklist. Blant høydepunktene er sammenlagtseier i Kroatia (Estrian Spring Trophy 2.2), seier i sesongens første ritt i Kroatia (Umag Trophy 1.2), 2. plass på etappe i Portugal og en bra NM-fellesstart som endte med 5.plass.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Også Hagens lagkamerat Jon Anders Bekken veltet og fikk skade på skulderen. Det skjedde i søndagens Grote Prijs Jef Scherens.

Undersøkelser viser at han har røket AC-leddet i skulderen. Fremover vil det være hvile som vil være i fokus. Han forteller at det fremdeles er smerter i skulderen, men velger å se positivt på situasjonen. Jon Anders er tilbake i Norge og vil fortsette sin rekonvalesens i gode omgivelser. Jon Anders oppsumerer det hele slik:

– Kjip måte å ende sesongen på, med det gjenspeilet egentlig hvordan hele sesongen min har vært. En del sykdom og skader har gjort at jeg ikke har nådd målene mine. Men ser allerede frem til neste sesong.