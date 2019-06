UTØVERBLOGG: Jeg har egentlig alltid vært en håndballjente og drev med det i 11 år før blant annet en skade i hofta gjorde at jeg valgte å slutte. Jeg ble da spurt av ei venninne som holdt på med boksing om jeg ville prøve dette. Jeg var veldig skeptisk til kampsport, men tenkte at jeg kan jo prøve. For fire år siden dro jeg opp til Arendal Bokseklubb og prøvde meg på ei kickboksingtrening. Jeg ble kjapt bitt av basillen, og etter det har jeg bare fortsatt. Jeg begynte å konkurrere for to år siden i lettkontakt kickboksing, men visste fort at jeg ville gå fullkontakt. Dette er min første sesong i ringen og mange flere skal det bli.

I helga som var fikk jeg delta på mitt tredje verdenscupstevne, denne gang i Rimini i Italia. Det arrangeres fem slike stevner i år, der man også kan kvalifisere seg til EM og VM. Før dette stevnet var det mye forberedelser som måtte til. Jeg hadde en god og hard oppkjøringsperiode over seks uker. Det har gått i ett med treninger fram til stevnet. Vi var opprinnelig fire jenter påmeldt i min klasse, men to trakk seg i siste liten. Jeg fikk da beskjed om at jeg skulle møte den regjerende verdensmesteren i min klasse, polske Beata Lesnik.

Knekt tå

Sammen med min trener forberedte jeg meg godt til kampen, og visste hva som måtte til for at jeg skulle ta seieren i land. På trening har det gått mange timer til kondisjon, terping på bevegelser, kontring og komme seg ut til siden. Oppkjøring gikk imidlertid ikke heltr planen, ettersom jeg tre uker før kamp knekte tåa under kampsparring.

I og med at sparring er den viktigste delen før kamp måtte vi finne alternativ. Jeg hadde mye bra putetrening med armene. Men jeg måtte unngå å sparke ukene før kamp, slik at bruddet fikk gro. Jeg har hatt et kjempegodt støtteapparat rundt meg, blant annet hovedtreneren min Carlo Ryffel, leder i Arendal bokseklubb Øyvind Johansen og alle andre trenere.

Vi ankom Italia onsdag, og kampen min var ikke før søndag. I dagene før hadde jeg lett trening for å holde kroppen i gang. I hjørnet mitt i Italia hadde jeg med meg hovedtreneren fra klubben og landslagstreneren Christian Galvez.

Kampen mot mitt livs tøffeste motstander gikk over all forventning. Jeg var fokusert og klar for å gjøre det jeg hadde trent på i ukene før.

Gledestårer

Matchen var jevn, men jeg klarte å stoppe min motstander når hun prøvde å komme inn. Jeg fikk beskjed av dem som satt i hjørnet at jeg måtte sikte slagene nedover. Jeg begynte å slå lavere, og verdensmesteren fikk da kjenne mine høyre kryss, og ble mer tilbakeholden. Jeg gikk en god teknisk kamp og var på hele tiden. Da jeg kom til hjørnet, fikk jeg beskjed av sekundantene at seieren var min.

Da dommeren løftet hånden min opp og det ble forkynt at jeg vant 3-0, gikk det hele opp for meg. Det var helt uvirkelig å ha slått den regjerende verdensmesteren i min klasse. Gledestårene rant!

Min trener Carlo Ryffel og jeg holder allerede på å planlegge neste sesong. Mitt mål da er å delta i alle verdenscupstevnene for å kunne bli kvalifisert til EM og VM. Jeg har også en stor drøm om å komme inn på landslaget etter hvert.

Årets sesong har gått over all forventning. Jeg har jobbet hardt og vært fullt fokusert. Dette har resultert i at jeg har vunnet tre av de approprierte stevnene for å kunne kvalifisere meg til EM/VM. Men jeg har fortsatt to verdenscustevnerr igjen – i Ungarn og Østerrike. Jeg trener to ganger om dagen, det er variert og går mye på teknikk, styrke og kondisjon.