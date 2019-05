Duket for rallycrossfest på Konsmo

AUDNEDAL: Arrangør er NMK Konsmo, en av landets ledende rallycrossklubber, med egne førere som holder topp nasjonalt nivå i flere klasser. I tillegg er klubben en god arrangør med et flott baneanlegg, så alt ligger til rette for en rallycrossfest på Sørlandet.

Det er de fire supernasjonal-klassene som har NM-løp på Konsmo. Klassene er: t.o.m. 1600 ccm, t.o.m. 2000 ccm, t.o.m. 2400 ccm og over 2400. Første runde av årets juniorcup i rallycross kjøres også på Konsmo Motorbane til helgen, og dessuten er de to Shortcar-klassene Extreme og Bandit med som gjesteklasser.

I NM-klassen for bilene med de minste motorene, til og med 1600 ccm, er arrangørklubbens Per Magne Svardal en av favorittene med sin Peugeot. Han endte på en fjerdeplass i fjorårets mesterskap i denne klassen.

Fakta: Terminliste NM Rallycross Supernasjonal 2019: 11.-12. mai NMK Konsmo 1.-2. juni NMK Melhus 22.-23. juni: NMK Fluberg 10.-11. august NMK Grenland 30. aug-1. sep KNA Solør Motorsport 20.-21. september Indre Østfold Motorsport NM Supercar og Supercar Lites 10.-11. august NMK Grenland

Utfordrer gutta

Robin Bakke Andresen fra NMK Trøgstad er også blant favorittene med sin Opel. Han har NM-bronse fra i fjor å forsvare i denne klassen. Helene Hvaal fra NMK Larvik skal utfordre gutta også i år. I fjor endte på Helene på femteplass i NM og hun er tilbake i sin Citroën. I klassen for biler til og med 2000 ccm er det også en hjemmefavoritt fra NMK Konsmo. Sivert Svardal i Mazda RX8 er tittelforsvarer og satser alt på å få en god start på årets sesong foran sitt hjemmepublikum.

Tøffe oppgjør

Fjorårets sølvvinner, Daniel Holten fra NMK Vikedal, vil nok ikke gjøre det enkelt for Svardal. Holten er på plass med sin Ford Fiesta. Morten Nordbø fra KNA Aust Agder var fjerdemann i fjorårets NM og også han stiller til helgen med sin Peugeot 206.

NBF/Rune Johannesen

Også i klassen til og med 2400 ccm er det NMK Konsmo som har den regjerende norgesmester, men Fredrik Ågedal har valgt å bytte klasse i år. Dermed kan det bli et Østfold-oppgjør om seieren til helgen. Jørgen Syversen fra NMK Aremark var sølvvinner i fjor, og kommer til start i en Ford. Fjorårets fjerdemann, Kenneth Hansen fra KNA Varna er også på plass med sin Volvo. Østfold-duoen vil bli utfordret av blant andre Thomas Hårberg fra NMK Verdal og Levanger i Volvo. Hårberg var femtemann i fjorårets mesterskap.

Lokale blant favorittene

I supernasjonal-klassen med de største motorene, over 2400 ccm, vil det garantert bli hard kamp om NM-poengene. Mesteren fra 2016, og sølvvinneren både i 2017 og 2018, Hans-Jøran Østreng fra NMK Trøgstad er igjen på plass med sin BMW M3. Kim Åvar Meland fra arrangørklubben NMK Konsmo tok bronse i fjor, og stiller i sin BMW M3.

Hans klubbkamerat Fredrik Ågedal har som nevnt også tatt steget opp i denne største klassen, og må regnes med blant favorittene i sin BMW. Robin Slåttekjær, som tok bronse i klassen inntil 2400 ccm i fjor, har slått følge med Ågedal og vil også være blant favorittene med sin BMW. Rune Engesvoll fra NMK Gardermoen og Herbjørn Haug fra KNA Solør Motorsport er andre favoritter i denne klassen.

NBF/Rune Johannesen

Talenter i Junior Cup

I tillegg til NM-klassene kjøres årets første runde av Junior Cup for førere fra 16 til 21 år på Konsmo Motorbane. Her stiller 20 deltakere, og også her har arrangørklubben NMK Konsmo en av favorittene. Trond Simen Larsen kjørte inn til andreplass i Junior Cup-en i fjor, og deltar også i år i en Honda. Av de 20 deltakerne i Junior Cup er hele fem jenter.

NM-runden på Konsmo Motorbane kjøres over to dager med trening og tre innledende omganger på lørdag, samt fjerde innledende omgang og finaler på søndag.