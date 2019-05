Fabian best under strålende sørlandsk travhelg

Sørlandsseirene kom som perler på en snor denne helgen. Det hele toppet seg med Per Otto og Lars Aagres Fabian B.R. som søndag kveld avla sin debut i travløp under sal på Jarlsberg. Sammen med rytter Siv Emilie Løvvold knuste Fabian B.R. motstanden, og kom i mål nærmere 40 meter foran konkurrentene på gode 1.14,6a/2100 meter. Dette var den flotte vallakens 13. seier i karrierens 31. start.

– Fabian B.R. står for en kanondebut i monte! Han holder lekestue, for en oppvisning!, utbasunerte løpsreferent Kurt Hella da sørlandshesten krysset målstreken med full spenst i steget.

Hesteguiden.com

Fredag ble en travkveld med sørlandsk fortegn, på Forus rant nemlig seirene inn. Lage Rostens Loveyou Hangover tok seg av sitt løp på ny personlig rekord, 1.16,8a/2040 meter. Evje-hesten tok dermed karrierens tredje seier i det femte forsøket, og vokser stadig med oppgavene.

Hesteguiden.com

Grimstad-eide Cool Canadian fulgte opp med å trave strålende 1.13,3a/1600 meter fra tet da han tuktet storfavoritten You Love. En mektig prestasjon, spesielt med tanke på at hesten på ingen måte virket tom for krefter i mål på den sterke vinnertida.

Hesteguiden.com

Per Vetle Kals fikk virkelig fart på Kilestjerna, som tok karrierens aller første seier da hun noe overraskende vant på 1.30,2/2080 meter. Åge Jan Kile fra Risdal både eier og trener. Øystein Tjomslands Grude Tilla tok sin andre strake seier da hun kort før målstreken kjempet seg først og vant på 1.32,3/2060 meter.

