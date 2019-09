KRISTIANSAND: NM og norgescupen er nå over for i år. Det har vært en sesong med opp- og nedturer for Team Gunvaldsen, men den er ikke helt over ennå. Helgens konkurranser ble arrangert i Kristiansand. Det var en helg med blandet værforhold, og regn og sol om hverandre.

Lørdagen var det duket for NM, og det ble en våt og glatt dag. Gutta i teamet kjørte en dårlig førsterunde, men klarte å gjøre det bedre på andrerunden. Jarand-Matias var ikke fornøyd med kjøringen og ble nummer fem. Storebrødrene Jacob-Olaus ble nummer seks og Nils-Johan nummer åtte.

Søndagen var det klart for siste norgescuprunde, og det ble en tørrere dag. Jarand-Matias var sugen på revansje og ga full gass fra start. Førsterunden var ikke optimal, men han klinket til med en knallgod andrerunde. Dessverre holdt det akkurat ikke til pallen, kun tre prikker bak. Jacob-Olaus holdt på lørdagens 6. plass, men Nils-Johan klarert opp til 7. plass.

Sammenlagt holdt det altså til at Jarand-Matias tok 3. plass i norgescupen, mens Jacob-Olaus tok 6. og Nils-Johan tok 7. plassen.

Førstkommende helg er det regionmesterskap i Kristiansand, og gutta er klare for å kle pallen sammenlagt der. Vi vil takke alle støttespillere, sponsorer, familie og venner for all støtte!