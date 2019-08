Hevdet seg i Sørlandet Petit Prix

Samtidig som den norske sykkeleliten kjemper om medaljer i europamesterskapet, har det i helga vært stor sykkelaktivitet i Kristiansand og Grimstad.

Nærmere 40 deltakere har deltatt på Kristiansands cykleskole, og 160 deltakere fra hele Norge har i helgen levert gode prestasjoner i et av de største etapperittene for barn og ungdom, Sørlandet Petit Prix.

Våre yngste deltakere i Cykleskolen har under kyndig ledelse av Cecilie Eliassen og sine fremragende instruktører, gitt barn i alderen 8–12 år et godt innblikk i sykkelsporten og idrettsglede. Det har vært en stor variasjon i aktivitet fra hindersykling og sykkelritt på flerbruksbanen på Kongsgård, til styrketrening og lek i Gimlehallen.

Iveren og innsatsen var det ikke noe å utsette på, heller ikke etter at to av deltakerne måtte på legevakten for å sy noen sting etter fall og kutt. Som modige syklister var de raskt oppe på sykkelen igjen, og fikk med seg det forrykende sykkelshowet til Eirik Ulltang på Øvre Torv.

Sørlandet Petit Prix samler Norges beste ungdomssyklister. Over tre etapper på to dager i Kristiansand og Grimstad, legger arrangørklubbene Grimstad SK og Kristiansand Cykleklubb (KCK) til rette for sykkelsport på høyt nivå. Den lokale deltakelsen var god, og våre ryttere hevder seg også godt i flere klasser.

I klasse M 15–16 vant Vetle Slemdahl like godt begge etapper lørdag, og ledet derfor sammenlagt før siste etappe. Der endte den sterke 16-åringen på en solid 7. plass, og han endte på en god 5. plass sammenlagt. Plassen foran Halvor Sørbø, Gjerstad IL, som gjennom hele helgen viste offensiv og sterk sykling, og en 2. plass på lørdagens tempo.

I klasse M 13–14 vant Jesper Stiansen åpningstempoen, og også sammenlagt etter en solid 2. plass på søndagens 35 km lange fellesstart.

I klassen para (M15-16) vant Grimstads Johannes Realfsen alle 3 etappene, og kunne derfor ikle seg den flotte ledertrøya siste dag.

Både KCK og Grimstad rekrutterer barn og ungdom til den flotte, men krevende sporten, og det er moro at hele Norges sykkelambassadør, Thor Hushovd, møter opp i målområdet og bidrar i premieutdelingen, og slår av en sykkelprat med deltakere og arrangør.

Våre unge deltakere som blir å finne igjen i Scott cup i terrenget førstkommende tirsdag (13/8), og Volkswagen cup på Skandinavisk trafikksenter neste tirsdag (20/8), er Noah Hovde Solberg, Julie Bjerga, Benjamin Hallonen Johnsen, Seth Culley Palmgren, Sindre Hansen og Anders Rustekaas Fevang fra Grimstad SK. Og fra KCK Ellie Tveiten, Tobias Uglem Ask, William Gitmark, Magnus Huse, Emil Kvarsnes, Sereina Snerthammer, Alida Tveiten, Pia Stiansen, Sebastian Gitmark, Espen Jensen, Marcus Heggland Røstad, Sander Knaben og Lukas Haugvik.

Trener Espen Slemdahl i KCK mener at ved å videreutvikle det gode miljøet vi har i våre to klubber, og samarbeide videre, vil vi i løpet av de nærmeste årene ha nye toppryttere fra Sørlandet.

Andreas Nordal, rittleder for Sørlandet Petit Prix, er full av lovord av både deltakere og arrangørstab. Sistnevnte med over 50 frivillige som legger til rette for at framtidas syklister kan utøve idretten sin på offentlig vei. Som assisterende rittleder ønsker også Guttorm Fevang å rette en stor takk til alle bilister, naboer og fotgjengere som har vist hensyn til arrangementet som ble gjennomført på Bergemoen.