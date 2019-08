Fløy-juniorene imponerte i Danmark

ESBJERG: Under ledelse av trener Marius Kjørvik Johansen har Fløys juniorlag spilt fem kamper på fem dager à 2x30 min mot meget kvalifisert motstand.

Turneringen startet onsdag med kamp mot Haugesund som stilte med sitt 2-er lag som spiller i 4. divisjon. Reisen så ut til å sitte i beina, for Haugesund gikk opp i en 2-0-ledelse allerede etter fem minutter, men Fløy reiste seg mesterlig og scoret to slik at sluttresultatet ble 2–2. Målene ble scoret av Magne Karlsen og Mansor Said.

Turneringen fortsatte med kamp mot Sandefjord. Her ble det tap 1–2, i en an kamp Fløy absolutt skulle vunnet med tanke på spill og sjanser. Daniel T. Eikeland scoret Fløys mål.

Fredag ble det tap 2–4 mot Kolding, som har et av Danmarks beste ungdomsakademier. Simen Røiland og Johan Vigsø scoret Fløys mål.

Turneringens høydepunkt kom lørdag da vertsklubben Esbjerg ble beseiret med 1–0 etter scoring av Bouziane Lazri. Esbjerg spiller i den beste landsserien i Danmark sammen med lag som FK København, Nordsjælland og OB.

Fløy var under press store deler av kampen, men trener Marius Kjørvik Johansen berømmet gutta etter kampen for prikkfritt defensivt spill og stor innsats. Dette er nok det beste resultatet oppnådd av noe Fløy-lag i aldersbestemte klasser.

Søndag avsluttet gutta med 0–0 mot Fredrikstad. Nok en gang en meget god defensiv kamp av gutta, men tydelig at mange kamper har satt sine spor. Dessuten måtte noen av spillerne spares til mandagens kamp i 4. divisjon mot Jerv 2.

Kampene i Esbjerg har vist at Fløy har en hel rekke, unge lovende spillere, som med rett oppfølging, kan bidra for Fløys A-lag i årene som kommer. Trener Marius Kjørvik Johansen er en meget grundig trener, og sammen med gode, fryktløse spillere blir resultatene deretter.

Nå er det klart for et knallhardt sluttspill i den hjemlige kretsserien der de seks beste lagene fra vårens seriespill deltar. Fløy gikk gjennom seriespillet ubeseiret.