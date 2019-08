Nytt VM-gull til Lona fra Søgne

Ungrytteren og sørlandsjenta Lona Sneve og Stóri-Dímon sørget for gull til Norge i passdisiplinen P1 250 m under VM for islandshest i Berlin. Tiden var 22,93

– Veldig bra! Jeg er veldig overrasket, hadde ikke forventet dette, men det var gøy at det gikk! sa Lona umiddelbart etter premieutdelingen.

Dette er tredje gang Lona og nå 23 år gamle Stóri-Dimon blir verdensmestere. Ekvipasjen tok to gull under VM i Nederland i 2017.

Mette Sattrup

Søgne-rytter vant to VM-gull