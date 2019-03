Knalldebut for Tjomsland-traver

STAVANGER: Sørlandske travhjerter har blitt bortskjemt med enorme talenter fra suksesstrener Øystein Tjomslands hånd de siste årene. Topphester som Tekno Odin og Rappstjernen har lagt trav-Norge for sine føtter, og tirsdag kveld viste Søgne-treneren at han har et nytt megatalent på gang.

Det tre år gamle Grisle Odin G.L. viste i seiersløpet på Forus tok pusten fra tilskuerne.

– Her har Tjomsland noe ekstraordinært på gang!, brølte løpsreferent Georg Ingve Nilsen da Grisle Odin G.L. langet ut nedover oppløpet, et lite hav foran sine konkurrenter.

I TV-studioet til Rikstoto Direkte satt travekspert Stian Hallenstvedt med hakeslepp.

– For et talent! Imponerende!, var den umiddelbare reaksjonen fra en av landets mest framtredende travprofiler.

Tidligere samme dag hadde Tjomslands svenske nemesis, Jan Olov Persson, vist fram en strålende debutant i Fräcke Prins på Bergsåker. Den tre år gamle svenske kaldblodshesten debuterte med å vinne på kruttsterke 1.30,6/2160 meter. Bare få timer etterpå skulle denne prestasjonen overskygges helt av Tjomslands sørlandsoppdrettede megatalent. I blendende stil landet Grisle Odin G.L. på 1.30,3/2040 meter.

– Grisle Odin G.L. har en voldsom løpsstyrke og det skal bli veldig spennende å følge ham framover. Det er vanskelig å sammenligne hester, men denne her kjennes ut som han har voldsom styrke og kapasitet, smilte Tjomsland i seiersintervjuet på Rikstoto Direkte etter målpassering.

Grisle Odin G.L. er oppdrettet av Gustav Larsen fra Lindesnes.

Sørlandseide Red Shankly R.S. sto for en flott prestasjon da han sammen med trener og kusk Geir Mikkelsen trillet ball i hatt med konkurrentene på rogalandsbanen samme kveld. Den røde vallaken fikk overta føringen ut på den første langsiden, og siden kunne Mikkelsen finkjøre de siste 1500 meterne inn mot mål. Red Shankly R.S., som deleies av sørlendingene Vemund Hansen og Michael Taanevig, årsdebuterte med å trave 1.15,9a/2040 og viste at han går en spennende sesong i møte.

Arendal-eide Indian Fanatic leverte en norgesdebut det luktet svidd av. Brødrene Trygve og Roar Holtebekks Nederland-fødte vallak leverte en råsterk prestasjon fra posisjonen utvendig lederhesten, og viste en voldsom vinnervilje da han kjempet seg først med knapp margin på målstreken. Her så man konturene av en kommende seiersmaskin. Vinnertida ble 1.16,3a/2040 meter.