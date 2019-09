Vi venter helt til det siste løpet før vi kommer med vår singelstrek. Fire år gamle Coktail Gun M.E. hadde maks utur sist og ble sittende fast med mye krefter og kom ingen vei. En Derby-billett hadde han fått med fritt fram. Han er startrask og får nok tidlig tet. Fra den posisjonen er vinnersjansen meget god. Banker.

V75-1 2140 voltestart tidsløp. Start 15.00

1 Ruskeli Svarta T Rei Har usikker form. Kan litt. C 2 Tangen Marte O Mik Kan lede lenge. B 3 Timona Ø.K. P Bue Holder egentlig fin form. C 4 Eikjærva E Høi Har bra kapasitet. C 5 Komnes Anna J Gau Knallgod sist til seier. B 6 Sundby Søss G Aus Fast sist etter lang pause. B 7 Will Lita R Rol Variabel. Kan en del. C 8 Oriola Å Ten Står glimrende inne i dette løpet. B 9 Tangen Elvira Ø Tjo Knallgod uten galopp. B 10 Vesle Maia B Hum Usikker, men god nok. B 11 Trø Hera A Aks Hatt liten pause. B 12 Kap Tilly G Mik Møtte tøffe konkurrenter sist. B 13 Åsrud Vilja K Mal Veldig langt tillegg. A

Åsrud Vilja-Tangen Elvira-Tangen Marte Outs: Trø Hera

Et flott spilleløp starter denne Jackpot-omgangen på Sørlandets Travpark. 13 Åsrud Vilja blir min knepne favoritt, men hun skal virkelig ha en topp dag om hun skal nå fram fra et svært langt tillegg. 9 Tangen Elvira var knallgod på Bjerke sist til seier, men hun er galopplysten og aldri til å stole på. 11 Trø Hera kommer ut etter pause og er litt vond å vurdere. På kapasitet er hun mer enn god nok. 2 Tangen Marte står spennende til på strek. Har hun en god dag og holder seg unna galopp, kjemper hun om seieren. 6 Sundby Søss kom ut etter pause sist. Fikk et fint løp i rygg leder. Ble sittende fast med krefter spart. Med det løpet i kroppen ventes hun enda bedre lørdag. 5 Komnes Anna var imponerende god sist på Klosterskogen. Dro opp angrepet runden fra mål og var likevel overlegen i sluttfasen på en sterk tid.

V75-2 2140 autostart. Start 15.22

1 Constantine Coral A And Premie er maks. C 2 Emma Frost G Mik Ble for tøft sist. C 3 Diesolo de la Lune Å Ten Tøff type. Gardering. B 4 Thai M. Out O Øst Ikke god nok. C 5 Emerick S Was Tøft ute sist i Derby Kvalifisering. B 6 Broadway Valley N. M Fin Møter gode hester. C 7 Pantani F Ham Av de bedre i dette feltet. B 8 Cecena Tomali Ø Heg Er i fin utvikling. B 9 Gigant Stephen D Dal Meget bra sist etter pause. B 10 Wishmaster O Mik Gikk et rått løp i Derby Kval sist. A 11 Tradewind E Høi Fast sist med vinnerkrefter. C 12 S.J.'s Photostar T Erg Vunnet de to siste. Hatt pause. C

Wishmaster-Pantani-Diesolo de la Luna Outs: Gigant Stephen

10 Wishmaster var jeg nær ved å bruke som hovedbanker, men etter mye fundering, dekker jeg opp på storbongen. Traveren til Mikkelborg har gjort fine innsatser i hele sommer og hadde utur sist da han galopperte i Derby-kvalifiseringen. Kom fint tilbake og det oste form. Litt sjanseartet spor, men med litt klaff er han en het vinnerkandidat. 7 Pantani er en fin treåring med flott kapasitet. Skuffet kanskje litt sist ved ikke å vinne, men blir det litt tempo underveis, kommer han fort på slutten. 3 Diesolo de la Luna er en typisk franskmann. Litt trøg, men tøffere enn toget. Har han en god dag, kan han vinne. 9 Gigant Stephen likte jeg sist. Kom da ut etter en lang pause og spurtet strålende til sølv. Enda bedre kan han ventes denne gangen.

V75-3 1609 autostart. Start 15.44

1 S.K.'s Karsk T Erg Vinnerhest. En av flere. B 2 Trø Flax L Kol Vant sist etter fint løp. B 3 Høvåg Ask B Ste Kapabel. Ble rapportert sist. C 4 Torden Prinsen M Fin Litt forbedret sist. C 5 Åspe Prinsen O Gje Kommer ut etter pause. C 6 Vik Jet E Høi Veldig svak sist. C 7 Vestpol Kongen Ø Tjo Litt utur i Derbyfinalen. B 8 Nattens Fyrste D Dal Rask, men sjanseartet spor. C 9 Møller Viktoria G Gud Knallspurt sist via sporene. B 10 Misi Ø.K. B Øks Ikke så verst på sitt beste. C 11 Egon M Gun Fikk for langt frem i Derbyfinalen sist. A 12 Edens Odin Å Ten Vinner sjelden. Vanskelig spor. C

Egon-Vestpol Kongen-Trø Flax Outs: S.K.`s Karsk

11 Egon gikk alt feil for i Derby-finalen sist. Ble sittende helt sist og fikk aldri kjørt for fullt. Holder toppform og selv fra dette sporet har han en fin sjanse. 7 Vestpol Kongen var ute i det samme løpet og han hadde også litt utur. Han ble sittende fast og fikk aldri kjørt for fullt. 1 S.K.`s Karsk har et spennende løp denne gangen. Har fått førstespor og han kan åpne ganske bra, men er han rask nok? Fra tet blir han vond å slå. 2 Trø Flax har bra toppnivå. Vant sist, men ifølge treneren kan han enda bedre. Kommer også ut med såkalt amerikanervogn og det håper man at skal gi et ekstra gir.

V75-4 2140 autostart. Glad Suits æresløp. Start 16.06

1 Wilma Leggrowbach G Mik God nok om hun er tilbake i toppform. B 2 May Lane H Tve Møter tøff motstand. C 3 Umaticaya M Gun Skuffet i det siste. Kan bedre. B 4 Delicious Dream L Kol Gjør noen pangløp innimellom. C 5 Come Vacation P Bue Speeder fort med rett løo. B 6 Calina F Ham Beste hesten. A 7 Royal Baby S Was Knallgod sist etter tøft tempo. B 8 Madelen L.T.C. E Høi STARTER IKKE. 9 Lady Lane D Dal Meget bra sist til sølv. B 10 Dayenne Lane K Mal Er i sitt livs form. B

Calina-Royal Baby-Wilma Leggrowbach Outs: Lady Lane

6 Calina har trukket spor på innsiden av den verste konkurrenten og det avgjorde mitt valg. Hun tapte sist mot Royal Baby, men da fikk hun et bedre løp. Jeg tror at Hamre klarer å holde ute opponenten og det kan bli seiersgivende. Klarer 7 Royal Baby og ta teten så er det en fin vinnersjanse, men jeg er litt usikker på det. Da kan det bli verre. 9 Lady Lane er i hysterisk form. Får et smygløp og blir det riktig så speeder hun fort. 1 Wilma Leggrowbach har hatt litt dunkel form, men hun er på rett vei nå. Man skal huske at akkurat for ett år siden fant hun virkelig toppformen. Vant to V75-løp og i tillegg imponerte hun i flere løp i Sverige. Blir nok overflydd, men tilbake i slag er hun ikke dårligere enn de andre.

V75-5 2140 volte tidsløp. Start 16.28

1 Husgars Philip K Øde Vunnet to på rad. B 2 Homme Alcor S Was Har fart for seier. B 3 Torje E Høi Er i fin utvikling. B 4 Nesvik Balder K Mal Har fin kapasitet i grunnlaget. B 5 Rise Kongen M Fin Premie som gjelder. C 6 Åse Mai J Eri Fast på tirsdag med krefter spart. B 7 Madde L Kol Kommer ut etter pause. C 8 Kayaks Minn Dott T Rei Blir for lett her. C 9 Etne Spretten Ø Tjo Knallgod sist etter galopp. A 10 Ty D Dal Forbedret sist. B 11 Alvin Tyr Å Ten Kan litt. Kuskeforsterket. B 12 Rive Raptus G Gud Meget bra form. B 13 Eld Brando A Ber Herlig traver i fin utvikling. B 14 Tangen Tora G Aus Ok form. Vinner sjelden. C

Etne Spretten-Torje-Eld Brando Outs: Rive Raptus

9 Etne Spretten er i kjempeform. Galopperte sist, men reparerte sterkt til sølv. Skal ha en fin sjanse. 3 Torje har startet fire ganger og det har resultert i like mange andreplasser. Er i rivende utvikling og jeg blir ikke overrasket om seieren kommer lørdag. 12 Rive Raptus startet så seint som tirsdag og imponerte til sikker seier. Har vært meget god i ny regi og han må på bongen. 13 Eld Brando er en meget flott fireåring. Han gjør gode løp hver gang og med litt klaff kjemper han om seieren.

V75-6 2140 autostart Kristen T. Gundersens æresløp. Start 16.50

1 Jet Voice L Kol Hatt pause. Av de bedre. B 2 Ubuntu K Sør Ikke god nok her. C 3 Winmecredit A Aks Gammel kriger. Trippelsjanse. C 4 Rapido Va Bene Å Ten Har fint toppnivå. C 5 Soros Kronos O Øst Litt bedre enn hva raden viser. C 6 Faust Boko M Gun Sto på flott sist etter tøff tur. B 7 Patent Leather F Ham Ble alt for hissig sist. A 8 Falcon Dragon H Tve Fin spurt sist via drøye spor. B 9 Samo Different Day L Kol Kommer ut etter pause. B 10 Hades Håleryd Ø Tjo I fin form. Vinner sjelden. C

Patent Leather-Jet Voice-Samo Different Day Outs: Faust Boko

Enten et to hesters løp eller veldig mange er min vurdering av årets utgave av Kristen T. Gundersens æresløp. 7 Patent Leather fikk et tøft løp sist og ga seg litt på slutten, men ikke mer enn at han fortjener ros for innsatsen. Satses nok offensivt på direkten og kommer han seg foran er trolig løpet kjørt, men jeg er ikke sikker på at han kommer seg dit uten sverdslag. 1 Jet Voice kan også flytte beina. Han hadde en hysterisk form tidligere i sommer og fikk etter NM en velfortjent pause. Han er ganske så rask om han laddes for fullt og med taktikker Kolle i sulkyen kan dette gå veien.

V75-7 2609 autostart. Start 17.10

1 Antibes Decoy L Kol Har kapasitet, men galoppert i det siste. B 2 Lara's Revenge G Mik Gjør jevne løp. Premie. C 3 Hilton B.R. L Kol Bra sist i tøffe omgivelser. B 4 Coktail Gun M.E. Å Ten Satt dønn fast sist i Derby kval. A 5 Eerin Am O Mik Fin avslutning sist etter fin reise. B 6 Zlatan Classic K Mal Bra, men galoppert i de to siste løpene. B 7 Daily News J Eri Bra, men møter mange gode. C 8 Expensive Hangover D Dal Fin form, men elendig spor. B 9 Goodman B.R. A Aks Har kapasitet. B 10 Armani Flamingo E Høi Gikk bra sist etter tøft løp. B 11 Thai M. Share T Erg Bra sist. Må ha tur herfra. C 12 Black Voice V Tjo Er nok fornøyd med premie. C

Coktail Gun M.E.-Zlatan Classic-Hilton B.R. Outs: Goodman B.R.

4 Coktail Gun M.E. blir min hovedbanker i denne V75-omgangen. Wolden traveren hadde all utur i verden i Derby-kvalifiseringen sist. Ble sittende dønn fast og holdt på å kjøre over konkurrentene foran. Han er naturlig startrask og jeg føler meg trygg på at de fleste i første rekke bak bilen ønsker seg ryggen på denne. Jeg tror han sitter tidlig front og leder dette løpet til mål er passert. Omgangens banker.

Lite V75-forslag:

V75-1: 13-9-11-2

V75-2: 10 Wishmaster

V75-3: 11-7-1

V75-4: 6–7

V75-5: 9-3-12-13

V75-6: 7–1

V75-7: 4 Coktail Gun M.E.

96 kroner

Stort V75-forslag:

V75-1: 13-9-11-2-6-5

V75-2: 10-7-9-3

V75-3: 11-7-1

V75-4: 6-7-9-1-5-10-3

V75-5: 9-3-12-13

V75-6: 7–1

V75-7: 4 Coktail Gun M.E.

2016 kroner