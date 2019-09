Førsteomgangen ødela for Gimletroll

OSLO: Allerede halvveis ledet hjemmelaget 3–0, og selv om gjestene tok seg kraftig sammen etter pause, endte det med et skuffende 2–5-tap i hovedstaden.

Gjestene startet ålreit, og hadde mest ball i åpningsminuttene. Laget styrte kampen, men tempoet var for lavt, og etter hvert som minuttene gikk la Røa seg høyere og høyere. Hjemmelaget tok helt over, og for Gimletroll stemte Ingenting fram til pause.

Spillerne gikk ikke i press, og samtlige lange Røa-oppspill endte hos en av deres spillere i bakrom. Jeg har ikke sett 11 spillere på samme lag så «off» samtidig noen gang på dette nivået. At vi lå under «bare» 0–3 skal vi faktisk være glade for. Det var en blytung omgang, og for å gjøre det enda verre, måtte både Emma Øvland Rygg og Ingrid Olsen ut med skader i løpet av de første 45 minuttene.

God andreomgang

Heldigvis responderte spillerne og leverte noe helt annet etter pause. Vi fikk bedre kontroll på kampen etter en formasjonsendring til 3–5–2. Vi var også litt mer på i duellspillet og sto tettere oppi motspillerne.

Totalt sett kan vi si oss glade for å slippe med fem baklengsmål, men samtidig burde også vi ha scoret mer enn to ganger. I andre omgang synes jeg vi var best, og hadde fortjent å vinne de siste 45, men kampen om poengene gikk jo tapt allerede før pause.

Skuffende er det også at vi igjen slipper inn to mål på hjørnespark, så her må vi fortsette å øve ...

Lier borte

Etter en lang periode med sterk poengfangst har vi nå snublet i tre av de fire siste kampene, og mistet grepet om andreplassen i avdelingen. Den har vi veldig lyst på, og med ni poeng på spill i de tre siste kampene er det gode muligheter for å klare det.

Allerede til helga går vi for tre nye poeng når Lier er motstander i nok en bortekamp. Lier ligger nederst på tabellen, og i vår vant vi 5–1 over samme lag. Skal vi sikte oss inn på sølvplassen er dette et oppgjør vi må vinne.

Rekrutter i storform

Samtidig fortsetter rekruttene å gjøre det skarpt, og de tok sin femte strake seier da Våg 2 ble utklasset med 9–0 i Vågsbygd torsdag. Seieren var ikke bare stor, men også gledelig med måten laget framsto på. Bare usannsynlig teori kan frata laget opprykk til 3. divisjon.

– Høstsesongen har vært veldig gøy, vi har tatt flere store seiere og mange av jentene har meldt seg på i det offensive spillet. Det har vært gøy med en sesong der vi har fått rom til å spille ball i laget slik vi ønsker det. Kampen mot Våg 2 var jo også en slik kamp, og jeg synes det er gøy å se at alle vil vise seg fram, og at vi fortsetter presset selv når vi får en stor ledelse. Jentene vil vinne mest mulig, og gir seg ikke før dommeren blåser kampen av, sier trener Raphaele Ravndal.

Målscorere torsdag var Jelena Tanaskovic (2), Idun Benestvedt Kydland (2), Karoline Birkeland (2), Raphaele Ravndal, Leah Nygaard og Elsa Slåtto.

Sesongens siste kamp for rekruttlaget spilles først 10. oktober, etter skolens høstferie. Da står tabelltreer Vindbjart på motsatt banehalvdel på Presteheia.