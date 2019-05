Grått og vått i Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: Jan R. Hansen i Utvalget melder følgende etter årets åttende karuselløp:

– Værmeldingen, med nedbørsstolper fra tidlig morgen til sein kveld, ble selvfølgelig ingen god reklame for Walters løype, så med dette utgangspunktet var det meget bra å samle 1169 løpere og mosjonister.

Karusellsjef John Humborstad hadde på forhånd gjort et historisk søk og kommet til at dette var 40-årsjubileum for Nikkelverkets arrangering av tidlig vårløp i Terrengkarusellen. Som takk for fabelaktig innsats for bedriftsidretten i vårt område overrakte John en stor blomsterbukett til Nikkelverket BIL, for anledningen til starteren Jan Vidar Hansen, idet primus motor Jan G. Johannessen fortsatt var opptatt med parkeringen på Egsjordet.

Sverre Larsen

Så til løpsprestasjonene. De fem raskeste i normalløypa denne gangen, uansett alder, ble disse:

Vinner i kvinneklassen ble Anne Haaland Simonsen (16:39), foran Maren Wallin Frikstad (16:52), Christine Elisabeth Jacobsen (17:07), Lisbeth Jensen Gallefoss (17:47) og Julika Fidjeland (17:50).

Hos herrene ble det solid seier til Andreas Mathingsdal Pedersen (13:51), foran Stian Urdal (14:26), Brage Takle (14:29), Simon Knutsen (14:40) og Terje Fredriksen (14:53).

Sverre Larsen

På Milsluker-distansen (7,8 km) deltok 184 i alt, og her gikk seieren hos kvinnene til Lillian Lauvsland Jahnsson (39:04), foran Maria Haven (41:23) og Inger Britt Bakstad (42:54).

Hos herrene tok Simen Koland (29:05) en sterk seier, foran Elias Angell Spikseth (30:52) og Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:15).

Sverre Larsen

Andreas Mathingsdal Pedersen (26), vinneren av normalløypa for menn

Er formen din bra nå?

– Ja, og den er stigende. I dag fikk jeg god trening i løpet. Løypa i dag var kupert og fin.

Sverre Larsen

Maren Wallin Frikstad (18)

Hadde du en løpsplan i dag?

– Jeg ønsket å løpe fort og få ei god tid. Jeg har trent ganske mye i det siste, så jeg merket løpskjøret på kroppen. Men jeg begynte rolig i dag, og så økte jeg tempoet etter hvert.

Sverre Larsen

Fernando Bravo (42)

Hva skal til for å være med i karusellen?

– Karusellen er et lavterskeltilbud. Man kan være med uansett nivå. Det er en flott arrangement, og det er bra at så mange frivillige alltid stiller opp!

Jeg kommer fra Chile, og jobber i en barnehage. Jeg har løpt mye ulike plasser, blant annen maraton i Berlin og i Stockholm.

Sverre Larsen

Kenneth Ausland (31)

Hva liker du med karusellen?

– Det er selve konseptet. Det lokker mange ut i skogen. Det er mange som jeg kjenner som løper. Vi kunne trent litt mer samlet enn det vi gjør, men jeg har mange gode treningskamerater.

Sverre Larsen

Bjørg Kari Haugland (52), arrangør fra Nikkelverket BIL

Liker folk seg i Baneheia?

– Ja, den heia er så kjær og så vakker for mange. Det er mange folk som har løpt i dag. Været har ikke vist seg fra den beste siden i dag, men det er bra med aktivitet!

Resultater – Vanlig løype (3,95 km)

K10-14

-Ada Reinholt FaitDonn J-1224:00

-Alida SkogsethDonn J-1228:00

-Amalie Heisel WestgaardEgen bedrift21:00

-Amalie Peplow KovelandEgen bedriftFullført

-Angelika KiledalEgen bedriftFullført

-Emmeline JorudEgen bedriftFullført

-Inga Marte Berg HovdenEgen bedrift22:49

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift23:12

-Ingrid Ottersen StakkelandDonn J-1225:00

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Kristine LarsenEgen bedriftFullført

-Liv Cameron BatesDonn J-1224:00

-Mia Celine LundDonn J-1228:00

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Linnea VingerhagenEgen bedriftFullført

-Una Hærum FrøysaaDonn J-1222:00

K15-19

1 Maren Wallin FrikstadEgen bedrift16:52

2Sofie VaboRoger Aamodt Bygg21:50

-Clara Elisabeth MüllerEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Emilie Marie JohnsenEgen bedriftFullført

-Ingrid Synnøve EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Sara Orf VenæsEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Ingvild OfstadEgen bedrift17:51

2Stine EikelandElkem Fiskaa19:31

3 Liv Hege HommeEgen bedrift20:50

4Ingrid ThorkildsenNikkelverket23:24

-Camilla KalleklevGumpen GruppenFullført

-Cathrine FossdalSørlandet SykehusFullført

-Kjersti OlesenKSIFullført

-Renate MøllandGumpen GruppenFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift17:07

2Kristina Vaardal-LundeOneCo18:04

3Hanne ØynaStudent20:01

4Rebekka RockIF21:52

5Elisabeth SøysethKr.sand kommune22:56

6Miriam HanssenStudent24:46

7Sandra GulbrandsenEgen bedrift25:01

8 Maria TopolanekSøgne kommune28:00

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Heidi Bjelland TengesdalLSKFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Kristine Mevold TyslandSørlandet SykehusFullført

-Kristine VaslandOasen skoleFullført

-Lina BøeMulticonsultFullført

-Malene KleivenSørlandet SykehusFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Synnøve ThomassenTangen vgs18:48

2Hege ØsterhusITE Østerhus20:09

3 Linn FlatenUiA23:12

4Zaneta TomaszewskaSørlandet Sykehus23:16

5Camilla HatløyKr.sand kommune23:52

6Helene Jäger EmanuelsenSørlandet Sykehus24:19

7Evelyn SjoNordea24:40

8Maja Klottrup BergeSørlandet Sykehus24:51

9Merete BøhnPhonero25:53

10Birgit HommeStatbil28:57

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Helle NordhagenSørlandet BBLFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Kristine JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Lise ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Marianne Rike GreibeslandEgen bedriftFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Renate HommeKr.sand kommuneFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

K35-39

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift16:39

2Katja Lykke TonstadKr.sand kommune18:13

3Stefanie JohnsenUNIT421:18

4Hege Hennig LundeEgen bedrift21:53

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad21:59

6Anne Barbro LeipslandKr.sand kommune22:55

7Kristine SveindalEgen bedrift23:25

8 Veronica Føreland ArnliKr.sand kommune23:54

9Kristin ØygardenFundament24:30

10Helene SkøienEgen bedrift25:26

11Kristin MollestadTeam Mosjon33:14

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Katrine SelnesEgen bedriftFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Randi JakobsenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenNikkelverketFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Wioleta MysykKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune19:33

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune20:03

3Inger Lise SkogenEgen bedrift21:07

4Hege BaggethunHydro Vigeland22:26

5Anne-Grete KaspersenSørlandet Sykehus22:45

6Natalia OliveiraHydro Vigeland24:05

7Åshild JohannessenKr.sand kommune24:30

8 Gro Elise PrestvoldRepstad24:35

9 Irene Thonhaugen ArntsenEgen bedrift24:37

10Ingvild FormoMHWirth26:24

11 Veronica B. PedersenKr.sand kommune30:25

-Audhild Torset KristiansenVA FylkeskommuneFullført

-Charlotte Beckmann ØstebyEgen bedriftFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Elin NessetKr.sand kommuneFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Ida Camilla Egeland NordhagenEvryFullført

-Kari-Anne KverneggenVA FylkeskommuneFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda LarsenHennig-Olsen IsFullført

-Randi Fritzman UtsognKr.sand kommuneFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Sissel Askedal RossebøAgder EnergiFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Tahani Berge SiddikNOVFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

-Wenche HaugenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Kjersti ReiersenEgen bedrift18:21

2Aud Sørbø AuslandLærerne18:35

3Hanne Therese EkraLærerne20:00

4My Choi HsiungSørlandet Sykehus21:19

5 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift22:06

6Rita ØrenTelesport22:30

7Cathrine MurstadNye veier23:17

8Elin FossliSørlandet Sykehus25:43

9Cathrine KrügerVA Fylkeskommune26:00

10Inger Mette SkaaraRevisjon Sør26:10

11Merete StrømKr.sand kommune27:03

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Anne Kari BorgersenNOVFullført

-Anne Mushom RefstieSørlandet SykehusFullført

-Annette LangdalFalck HelseFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elin Thorvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Gro PettersenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Gudrun SvenssonKr.sand kommuneFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hege Cecilie Tveide JensenKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde RøinåsKKGFullført

-Inger Lise RopstadKr.sand kommuneFullført

-Inger Marie NygårdRambøll NorgeFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn Sørlid HaugenTangen vgsFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Mary Ann TaraldsenVennesla kommuneFullført

-Merethe SeglemBerg-HansenFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Siri Merete R. JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Tove GranmoEgen bedriftFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude FredriksenOteraFullført

-Yngvild Hagen CastleVennesla kommuneFullført

K50-54

1Marit GausdalHG-Bygg19:11

2Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne19:31

3Janne ThorstensenStatbil20:43

4 Gro BørteSørlandet Sykehus22:38

5Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus23:00

6Marit NorbyKr.sand kommune23:45

7Hanne AanensenSørlandet Sykehus23:54

8Cecilie Moe KrabbesundKr.sand kommune24:00

8Toril BrantzegCameron Sense24:00

10 Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommune24:14

11Rita HolstMizuno Norge24:47

12Annie UllahKirkens Bymisjon25:06

13Annbjørg UppstadKr.sand kommune25:46

14 Linda DrangsholtEgen bedrift26:00

15Marianne SvendsenEgen bedrift28:40

-Amelia Garzon OsorioEgen bedriftFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Beate Weistad KnutsenEgen bedriftFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gro KnutsenOSM OffshoreFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Inger Lene HøgsethKr.sand kommuneFullført

-Inger Lise HannaasKKGFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Jorun Christine RondestvedtEgen bedriftFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Urdal LossiusStatbilFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Lorraine DalenNorgesplasterFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Tone Beate GrøtterødKr.sand kommuneFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

-Unni Moland-IsaksenElkem FiskaaFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommune17:47

2Julika FidjelandEgen bedrift17:50

3Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine26:56

4 May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. 27:30

5Toril BenjaminsenEgen bedrift32:35

6Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift34:10

7 Mette CyvinUiA35:45

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Helga Kvamsdal WehusKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kari Helen FlåSørlandet SykehusFullført

-Kari Mette SyrtveitSyrtveit DentalFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Linda Manshaus SætenSørlandet SykehusFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-Marit FrustølKr.sand kommuneFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siri Marit AaslandEgen bedriftFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Torbjørg OmdalEgen bedriftFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

-Wenche WessmanRevisjon SørFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune20:52

2Brita Nordby JohnsenTeam Mosjon24:34

3Reidun KlunglandCameron Sense27:46

4Nina SunnåsLærerne28:53

-Anette Huseth EideKr.sand kommuneFullført

-Anita Berntsen KalstadKr.sand kommuneFullført

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Gro TengesdalEgen bedriftFullført

-Anne Hilde OlsenPostenFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Eva RondestvedtEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Gerd Høyland EriksenPostenFullført

-Ingrid Elise BrattlandKr.sand kommuneFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Ingunn HammersmarkKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandHandelsbankenFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

K65-69

1Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune22:47

2 Maria SyvertsenEgen bedrift27:03

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Marit AasKr.sand kommuneFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Marie PauschertKr.sand kommuneFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Jorunn VojeElkem FiskaaFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kjersti Aakre OrdingEgen bedriftFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Siri LøvbuktenEgen bedriftFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Tove MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Tove Vehus NorabergEgen bedriftFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens30:00

2Arnhild KristiansenEgen bedrift30:52

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Marie PedersenKr.sand kommuneFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Helle Elise MoeEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Asbjørg EmanuelsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift25:26

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Jakob JohannessenMacGregor24:30

-Nikodem MikaEgen bedrift23:30

-Ommund NygårdRambøll NorgeFullført

-Ørjan Elander KommedalEgen bedriftFullført

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

1Brage TakleSkoleelev14:29

2Trygve Børte NomelandKOK14:57

3Trond HauklienEgen bedrift15:37

4Tobias Alnæs HovenSkoleelev18:03

5Simen AamodtOneCo18:16

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Magnus WangsvikEgen bedriftFullført

M20-24

1John Olav RundeStudent17:12

2Jonas PettersenEgen bedrift17:28

3Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa18:40

4 Sondre KlunglandTrucknor Kr.sand20:19

5Tobias BjerlandGumpen Gruppen22:10

-Bjørn UppstadOteraFullført

-Torkel ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Andreas Mathingsdal PedersenStudent13:51

2Stian UrdalKBR14:26

3Simon KnutsenAamodt Bygg14:40

4 Arve ListaulStudent – SiA15:28

5Birger Mortensen BjørnstadStudent17:00

6Nils GuttormsenMulti Regnskap17:10

7Thomas KulienKr.sand kommune17:32

8Magnus MjålandOneCo18:20

9Glenn FossheimNorrøna Storkjøkken18:34

10Steffen TandbergKruse Smith20:06

11Anders HaugenKSI20:59

12 Endre AasEgen bedrift21:11

13 Rune Åkre LundEgen bedrift21:47

14André AndersenTrucknor Kr.sand22:11

15Tobias Honganvik AndersenNordea23:37

-Christian RindenGumpen GruppenFullført

-Erik RypestølEgen bedriftFullført

-Stian Andreas ThomassenKr.sand kommuneFullført

-Stian HunstadCameron SenseFullført

M30-34

1 Benny André ByremoEgen bedrift17:26

2Arnfinn JensenNHO17:29

3 Morten TveitDagfin Skaar17:47

4 Sindre JohansenNikkelverket18:40

5Kenneth AuslandVA Vegvesen18:51

6Øystein GullbrekkenElkem Fiskaa19:13

7Håkon SandåkerEgen bedrift20:32

8 Lars Wensell HamrePhonero21:18

9Jan Erik AlbretsenStatbil21:50

10Daniel BentsenEgen bedrift22:30

11Alexander SimonsenSørlandet Sykehus23:46

12Anders Buli GreibeslandEgen bedrift24:16

13Anders KommedalOtera26:09

-Hallvard KlungtveitWesmansFullført

-Ken NøysetT. O. SlettebøeFullført

-Kim-André BerginPhoneroFullført

-Max HegerEgen bedriftFullført

-Ole Morten TengesdalLSKFullført

-Trond NygrenKSIFullført

M35-39

1 Arne KristoffersenKr.sand kommune16:45

2Samuel VingerhagenSweco Sør16:46

3Steinar Vabo GüntherKr.sand kommune16:49

4Jan-Rune JohansenDagfin Skaar17:30

5Eirik Mørch AaenEgen bedrift17:44

6 Martin SkaarNordea18:22

7Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommune18:57

8Petter MarthinsenPhonero19:20

9Christian SkomedalHSH Entreprenør19:29

9Vidar HaugomSørlandet Sykehus19:29

11Leif Erik SørensenKruse Smith20:06

12Thomas FjukstadNorgesplaster20:34

13Kristian GursliEgen bedrift20:51

14Thomas DønnestadRepstad21:40

15 Hans Olav SønderlandPhonero22:40

16Arnstein Bernt OlsenNOV23:30

16Pawel MikaMacGregor23:30

18 Martin SteinslandOptimera/Student24:12

19Kenni MeilbyPhonero24:35

20 Morten KlaussenEgen bedrift26:24

21Anders HægelandTratec Norcon26:31

22 Lars TveitNOV28:50

-Alf SynstadElkem FiskaaFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Christian BøenEgen bedriftFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Espen NilsenFalck HelseFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Henning RasmussenAsplan Viak Kr.sandFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Odd Kenneth MyreEgen bedriftFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Andreas JølstadSørmegleren15:44

2Marius WestgaardLærerne18:29

3Roald VisserRPC Packaging19:33

4Eirik DahlTangen vgs20:21

5 Frank AndersenSchindler20:28

6Dagfinn LiestølEgen bedrift20:38

7Håvard WiigSørlandet Sykehus20:54

8 Arve UdøKr.sand kommune21:44

9Harald NatelandStatbil22:24

10Anders FuglesteinEgen bedrift24:39

11Petter HæstadEgen bedrift33:14

12 Dag Øystein JohansenPhonero35:35

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Frode JensenEgen bedriftFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Joshua BatesLandmåler SørFullført

-Lars Jørgen PetersonEgen bedriftFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Øystein ArildEgen bedriftFullført

-Raymond LundVeidekke AgderFullført

-Reidar Sten OlsenEgen bedriftFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Smári StavRambøll NorgeFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

M45-49

1Terje FredriksenElkem Fiskaa14:53

2Tormod KlunglandPer Klungland14:56

3Ståle ThortveitKr.sand kommune15:54

4Ottar Ramfjord LykkedrangEgen bedrift16:01

5Kjetil KarlsenTangen vgs16:10

6Håvard FlåLærerne17:03

7 Stig André JansenAgder Taxi17:42

8Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is18:04

9Ernst PyttenRambøll Norge18:26

10Ragnar HauklienReturkraft19:03

11Knut Arild KnutsenEgen bedrift19:25

12Frode HansenEgen bedrift19:28

13Johan HeideElkem Fiskaa19:46

14Gunnar MollestadEgen bedrift19:50

15Harald HodnemyrEgen bedrift20:01

16 Bjørn Reidar NygårdRambøll Norge20:16

17Harald SteinslandEgen bedrift21:29

18Kjell Hugo EliassenEgen bedrift21:49

19Espen SkarpholtNOV21:58

19Jens Petter KittelsenPhonero21:58

21 Bernhard Martin HovdenEgen bedrift22:33

22Ragnar LieAvinor23:00

23 Morten TeinumPhonero26:29

24Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon29:04

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Frode TjomslandStatbilFullført

-Glenn SelandEgen bedriftFullført

-Inge ThormodsenWesmansFullført

-Jan Erik SmithsenEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Knut Arne RugslandAvinorFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

M50-54

1 Finn Terje UbergVennesla kommune15:19

2Frode LindblomTangen vgs15:23

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket16:25

4 Rune SkuggedalElkem Fiskaa16:38

5Sigvald AamodtOneCo17:31

6 Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand17:43

7Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe17:56

8Herleik JohansenEltelnetworks VA18:12

9 Jarl BøhnNOV18:21

10 Paul Håkon ScheieTeam Mosjon18:33

11Vidar MønsåsLandmåler Sør18:44

12 Bjørn Arne EvensenTelesport18:53

13Knut Kåstad NygardEvry18:59

14 Tung Hua HsiungNikkelverket19:18

15Guttorm MartinsenRambøll Norge20:05

16Yngvar KiledalHandelsbanken20:10

17Harald MurstadSørlandet Sykehus20:54

18Fredrik EngeEgen bedrift21:01

19Alfredo SeljåsSeafront22:09

20Atle JohannessenVA Fylkeskommune22:43

21Trond BaadeTeam Mosjon23:19

22Harald VingerhagenEgen bedrift23:22

23Geir Olav UppstadOtera23:26

24Pål BaggethunElkem Fiskaa24:51

25Jan Kåre EriksenKr.sand Politi30:23

26Vidar JensenCB38:10

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Aris HeggMHWirthFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henning MikkelsenVA VegvesenFullført

-Jan DewitzSørlandet SykehusFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Nils Erik RypestølNOVFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandFalck HelseFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øyvind RønningEgen bedriftFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Roar MyhreEgen bedriftFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Rune Zahl-OlsenSørlandet SykehusFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JørgensenNOVFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Vidar FredheimIdrettensFullført

-Vidar OlsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

-Yngvar TryfossEgen bedriftFullført

M55-59

1Atle SvendsenHennig-Olsen Is16:43

2 Stein-Erik ScheieTelesport17:00

3Helge NesetMHWirth18:05

4 Stig ErtresvågEgen bedrift18:30

5Gunnar CowardEgen bedrift19:03

6 Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter19:40

7Halvor Coward OlsenHuntonit19:43

8Arvid HaaverstadEgen bedrift20:59

9Oddvar BorgersenCameron Sense21:09

10Terje G. FrigstadEgen bedrift21:13

11Sigbjørn LieJernbanen21:19

12Jon Olav UpsalSweco Sør21:44

13Jan HellandVA Vegvesen21:45

13 Morten EgelidKr.sand kommune21:45

15John Rune IngebretsenTeam Mosjon22:17

16 Arne B. AndersenStatbil22:33

17 Harry Verner HartvigsenTangen vgs22:40

18 Finn Egil OlsenMHWirth23:00

19Øyvind AasEgen bedrift23:10

20Torgeir ErdvigLandmåler Sør24:30

21Jan Vidar HansenNikkelverket25:40

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Bernt Ivar OlsenEgen bedriftFullført

-Bjørn Øystein LarsenAgder EnergiFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Eddie WathnePostenFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Fabio OsorioEgen bedriftFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Arve KallhovdT. O. SlettebøeFullført

-Kjetil ThorsdalenJernbanenFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Trond AndersenCBFullført

M60-64

1 Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør18:52

2Erik TveitSPISS19:13

3 Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon20:00

4Henning HolstEgen bedrift20:19

5 Per Christian OmdahlEgen bedrift20:22

6Arild MoenTangen vgs20:24

7Halvar BjerlandEgen bedrift20:55

8Arnfinn FolkvordNikkelverket21:34

9Olav RykkelidJernbanen21:44

10Terje Cederberg HansenSøgne kommune22:26

11Vidar HåverstadEgen bedrift22:27

12 Tore SvebergUiA25:05

13Johnny HansenEgen bedrift25:52

14Vidar MyhreKr.sand kommune27:54

15Geir Egil ÅsenCB33:41

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Fred SkagestadNHOFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Håkon SkavikmoAgder EnergiFullført

-Helge JohannessenTINE KristiansandFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Helge RefsnesMekonomen Sørl.p. Fullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Magne KristiansenEgen bedriftFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Odd Halvor VassbøRambøll NorgeFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Åge OmlandCowiFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Terje Kristian WehusEgen bedriftFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tommy GundrosenColor LineFullført

-Torkild EivindsonNikkelverketFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18:04

2Leif JohannessenTeam Mosjon18:42

3 Bjørn Dag TruchsVisma20:15

4 Salve ReinhardtEgen bedrift21:06

5 Paul JoreidTeam Mosjon22:08

6Reidar Stav JohanssenLærerne22:15

7 Tor Arve MonanVarodd22:20

8 Kåre DanielsenSørlandet Sykehus23:22

9 Arve AakreEgen bedrift23:43

10Oddvar StrømmeTeam Mosjon23:47

11Øystein KilanderSørlandet Sykehus23:55

12Torstein LeipslandTeam Mosjon24:25

13John HaarrKr.sand kommune25:22

14Arvid BrattlandGumpen Gruppen25:23

15Asbjørn NarvestadRepstad25:53

16Håkon M. OmlandNordialog27:30

17 Kåre PedersenOptimera28:30

18Helge Eg JohansenEgen bedrift28:40

19Sigmund BergRevisjon Sør31:29

20Thor Øystein OlsenAgder Bilskade36:48

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik DyngvoldGevir 07 Fullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Kristian KristiansenKvadr. SkolesenterFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knud KnudsenCBFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Sjur BjoraaKr.sand kommuneFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein Normann KovelandTINE KristiansandFullført

-Trygve DahlAgder EnergiFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Jan Magne StrandbergSchindler21:17

2Aslak BjotveitStatbil21:49

3 Svein KirkebyLærerne25:34

4Arnfinn SøysetTeam Mosjon25:46

5Birger HafslundMHWirth26:10

6Helge TønnessenDNB26:40

7Øystein StamlandRivco26:43

8Jonny A. TveitEgen bedrift26:45

9John Gerhard LøvdalEgen bedrift26:46

10Øystein VesterhusNikkelverket28:54

11Jan Reinhard HansenEgen bedrift30:35

12Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand36:40

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Alf BarryVaroddFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav RustadEgen bedriftFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Peter Johan MoeEgen bedriftFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07 Fullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

M75-79

1 Jack HansenEgen bedrift24:21

2Kjell Andreas KnudsenPosten24:23

3Gunnar Kristian VindenæsLSK26:51

4Audun KjøstvedtTeam Mosjon26:55

5 Arne Hallvard HolteEgen bedrift28:54

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera30:30

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (7,8 km)

K20-24

1Ann Cathrin LangfeldtPhonero49:10

2Andrea Brøvig DrangsholtEgen bedrift51:23

K25-29

1 Maria HavenEgen bedrift41:23

2Lena Kristine BjørnsenEgen bedrift43:40

3Magnhild RuglandKr. kommune/Student47:43

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Ulrikke GrønbergEgen bedrift44:00

-Linn Jeanett ReiersølmoenSweco SørFullført

K35-39

1Anne-Line AagedalUiA46:07

2Eva Helén TandbergKSI50:08

-Hege FinnestadEgen bedriftFullført

-Lene WestinTollvesenetFullført

K40-44

1Helene Eik AndersenEgen bedrift44:40

2Teresa PhamKr.sand kommune46:27

3Hege Pedersen UdjusEgen bedrift51:02

-Irene SvendsenEgen bedriftFullført

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Kirsti DvergsnesSeafrontFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Ingvild LangelandFalck Helse46:20

2Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon48:00

3Vibeke BueklevRepstad48:02

4Hege Andersen HommeKKG51:02

5Elizabeth Martinez MoralesCB55:22

-Lillian SkonhoftAdvokatfirma TofteFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Marit Høgetveit GladEgen bedriftFullført

-Nina Hovda MidbøeBlatchford OrtopediFullført

K50-54

1Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken Sør39:04

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon42:54

3Hanne Liv RefsnesAgder Energi50:32

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

1Signy SvendsenSørlandet Sykehus44:17

2Brita GabrielsenTeam Mosjon51:50

-Anita DøbleSørlandet SykehusFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune47:40

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune43:20

2Elin StrayVA Vegvesen51:54

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

K70-74

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M20-24

1 Morten CowardStudent40:02

M25-29

1Elias Angell SpiksethEgen bedrift30:52

2Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand31:15

3 Even SkulandEgen bedrift32:14

4Abraham PettersenEgen bedrift33:01

5Stian VollenHellvik Hus Søgne35:22

6Espen GrundetjernUiA35:58

7Joakim SkoltPwC36:36

8Christoffer CowardEgen bedrift39:10

9Anders SkuggevikEgen bedrift39:57

10 Dag-Erik TvedtNOV47:44

11Kjetil Lohne BakkeSweco Sør56:09

12 Paul Sebastian H. HolandStudent58:28

M30-34

1Simen KolandPhonero29:05

2Kristian EmanuelsenNOV34:44

3Eirik EmanuelsenNOV35:59

4Ferdinand FredriksenEgen bedrift36:01

5Jan Inge NomelandVennesla kommune36:09

6Kristoffer BakkeEgen bedrift36:56

7Allan IngallsColor Line43:50

8Øystein HeggernesEgen bedrift52:00

M35-39

1 Lars Ingemann SodefjedVest-Agder muséet33:09

2Thomas AksnesCameron Sense35:08

3-erland Førde MøllElkem Fiskaa38:32

4Eirik JensenEgen bedrift40:13

5Dan Joakim Gården VoilåsVA Vegvesen40:45

6Harald HansenCameron Sense42:32

7Eivind SundeCameron Sense54:04

-Grunde BirkelandSeafrontFullført

M40-44

1Gaute GrastveitEgen bedrift33:41

2Fernando José Bravo OlguinSiA35:21

3 Rune Mofjell PedersenEgen bedrift39:25

4Geirulf StovelandFalck Helse40:25

5 Tor Ivar MjålandEgen bedrift40:42

6 Lars HoåsEgen bedrift42:07

7 Martin L. NerheimOneCo43:17

8Kjetil PaulsenKr.sand kommune43:24

9 Kai DrangeEgen bedrift51:02

-Kurt PedersenEvryFullført

-Ole Gunnar KnutsenKr.sand kommuneFullført

-Peter JönssonEgen bedriftFullført

M45-49

1Jens Christian IglebækStormberg34:39

2Bjørnar SvendsenRPC Packaging39:48

3 Rune NilsenHydro Vigeland41:49

4Jan-Arve KristoffersenCameron Sense42:37

5Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg45:28

6Gjøran LundeCameron Sense46:19

7Viggo MarkussenCameron Sense54:04

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

-Morten BomannVest-Agder muséetFullført

-Odd-Arild SkonhoftNæringsforeningen Kr.s. Fullført

M50-54

1Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe37:01

2 Rune BerntsenKruse Smith37:41

3Ole Dag KvammeEgen bedrift42:12

4Terje MydlandNOV42:20

5 Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune43:14

6Olav GrendstadEgen bedrift44:58

7John HagelandEgen bedrift46:23

8Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte49:47

9Michael HaagensenEgen bedrift52:28

-Finn-Arild JohannessenStena RecyclingFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Thor SørensenStena RecyclingFullført

M55-59

1Jon Steinar ViervangSparebanken Sør35:44

2Omar LieEvry37:22

3John ZahlCameron Sense39:32

4 Svein Geir BjørnøyBoss Industri40:52

5Ole Johan BueklevRepstad41:25

6 Tore HansenEgen bedrift42:51

7Ole Gunnar SørliNordea44:14

8 Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus46:38

9 Per NygårdRepstad47:43

10Jon Ivar StakkelandRasmussengruppen48:55

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa38:45

2 Sten Thune-LarsenCameron Sense41:16

3Øistein RosenTeam Mosjon45:13

4 Tor-Erling TobiassenStrai Kjøkken47:30

5Reidar SæstadDNB49:32

6Harald ArntsenPareto JGO51:13

7Roy SheppardCB51:50

8Bruce BergendoffEgen bedrift51:58

9Ole Ingvar GauslaaJernbanen53:88

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Trygve DøbleAgder EnergiFullført

M65-69

1 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift46:48

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

M70-74

1Rasmus MorvikEgen bedrift41:19

2Alf GurandsrudLandmåler Sør48:18

3 Tore SvennevigPosten48:30

4 Per SlettedalMHWirth49:02

5Knut PilskogFirenor52:02

6 Arne Tolli PedersenKr.sand kommune56:00

7Karl Ivar MoenCaverion Norge56:07

8Arild HøiboEgen bedrift74:00

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon55:34

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført