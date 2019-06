Fair play-pris til Jervs gatelag

FK Jerv sitt gatelag var blant 19 lag i turneringen, med deltakelse fra Start i sør til Tromsø i nord.

Jerv startet opp sitt gatelag for ett år siden, så vi er fortsatt ferske i denne sammenhengen. I tidligere turneringer har det bare blitt tap, men i år klarte vi en uavgjort mot Moss.

Det største for oss var at vi vant Fair Play prisen av samtlige lag. Den deles ut til laget som viser gode holdninger på banen, mot de andre lagene, mot dommerne og andre frivillige som jobber under en slik turnering. Denne et vi veldig stolte av.

Privat

For denne gjengen som da har tapt fem kamper og spilt én uavgjort er det ingen sure miner, alle har bidratt med strålende humør og alle har representert FK Jerv på en fantastisk måte

Vi fikk også god hjelp av IK Starts gatelag, de heiet på oss og støttet oss. Tusen takk for det, Start, dere har ei super gruppe!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Så må vi takke Harald som kjører minibussen og er en enorm støtte spiller for meg som trener og for hele spillergruppa. Der er vi evig takknemlige. Heia Jerv!